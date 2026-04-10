FC Twente mengirimkan sinyal yang jelas kepada Ajax, Feyenoord, dan PSV

FC Twente telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Mats Rots, demikian dilaporkan Tubantia. Bek kiri berusia 20 tahun itu, yang dikabarkan menjadi incaran Ajax, Feyenoord, dan PSV, kini terikat kontrak hingga pertengahan 2028.

Rots, yang merupakan pemain timnas U-21, menjadi salah satu pemain yang menonjol di Twente musim ini. Menurut jurnalis transfer Mounir Boualin dari SoccerNews, namanya masuk dalam daftar incaran ketiga klub papan atas tradisional tersebut.

Dengan perpanjangan kontrak ini, Twente memastikan nilai Rots kembali meningkat. Transfermarkt kini memperkirakan nilai sang pemain kaki kiri tersebut mencapai 10 juta euro.

Kemungkinan Rots bermain untuk Twente selama dua musim ke depan tampaknya kecil. Perkembangannya tidak luput dari perhatian banyak klub.

Rots telah memainkan 38 pertandingan resmi di tim utama Twente. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak lima gol dan memberikan empat assist.

Musim lalu, Rots bermain sebagai pemain pinjaman untuk Heracles Almelo. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam lima pertandingan internasional bersama Jong Oranje.

Mats Rots adalah adik dari pemain sayap kanan Daan Rots (24). Dengan kontraknya, Twente bisa melakukan hal yang sama.