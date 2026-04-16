FC Twente mengalahkan Ajax berkat gol spektakuler dari Daouda Weidmann

Pertandingan persahabatan antara Ajax dan FC Twente berakhir pada Kamis sore dengan skor 0-1 untuk tim tamu. Daouda Weidmann menjadi bintang utama dengan gol jarak jauh yang menakjubkan.

Dalam susunan pemain inti Ajax, Paul Reverson menjadi nama yang paling menonjol, mengingat absennya Maarten Paes. Selain itu, Óscar García memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain cadangan, termasuk kapten Owen Wijndal, untuk berhadapan dengan tim muda Twente.

John van den Brom memberi kesempatan kepada lima talenta muda untuk membuktikan diri, termasuk kiper Sam Karssies dan Lucas Vennegoor of Hesselink. Yang terakhir ini adalah putra mantan pemain internasional Jan.

Sejak menit pertama, De Tukkers menunjukkan diri sebagai tim dominan yang ingin bermain sepak bola di Kompleks Olahraga De Toekomst. Selain itu, permainan lapangan mereka terlihat jauh lebih terorganisir daripada Ajax.

Di pertengahan babak pertama, Guilherme Martinho Peixoto melewati Reverson yang hingga saat itu tampil gemilang, namun tendangannya akhirnya membentur bagian luar tiang gawang. Tak lama setelah itu, Daan Rots juga membentur tiang gawang.

Baru menjelang akhir babak pertama, tim Amsterdam menciptakan beberapa peluang kecil. Namun, akurasi tembakan Oscar Gloukh, Ko Itakura, dan Maher Carrizo tidak tepat sasaran. Yang terakhir tampaknya mengalami cedera menjelang akhir babak pertama, tetapi kembali bermain di babak kedua.

Di babak kedua yang lebih membosankan, Youri Regeer menjadi titik terang. Ia kembali ke Ajax setelah absen sebulan karena cedera. Pemain berusia enam belas tahun, Mohammed Abdalla, juga mendapat kesempatan bermain dari García.

Pada menit ke-82, akhirnya datang momen yang menggembirakan. Sebuah tendangan sudut yang melambung jatuh tepat di depan kaki Weidmann, yang melepaskan tendangan keras dan membuat Reverson tak berdaya: 0-1. Skor tersebut langsung menjadi skor akhir.

Susunan Pemain Ajax: Reverson; Tomiyasu, Bouwman, Itakura, Wijndal; Steur, Gloukh, Bounida; Carrizo, Dolberg, Edvardsen.

Susunan pemain FC Twente: Karssies, Peixoto, Bruns, Pröpper, Titulaer; Kjølø, Verschueren, Weidmann; Daan Rots, Vennegoor of Hesselink, Pjaca.