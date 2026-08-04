FC Twente masuk undian pada Senin untuk kemungkinan babak play-off Conference League dan hal itu wajar memicu antusiasme di kalangan suporter, yang mungkin bisa menantikan duel dua leg melawan Dynamo Kiev atau Qarabag FK. Namun, Twente memperkirakan ada skenario yang problematis.

Twente akan menghadapi FC DAC 1904 Dunajská Streda pada Kamis dalam leg pertama putaran ketiga kualifikasi Conference League. Jika mampu menyingkirkan wakil Slovakia itu dalam dua leg, Twente akan melaju ke play-off.

"Ini memang masih terlalu dini, tetapi kami tahu ada banyak suporter yang mencoba segera memesan perjalanan mereka jika FC Twente lolos ke play-off," tulis klub itu dalam sebuah pesan di media sosial.

"Skenario berikut mungkin terjadi. Jika FC Twente mampu menang atas DAC 1904 dalam dua pertandingan, FK Qarabag menjadi lawannya, dan Sabah FC kalah di putaran ketiga kualifikasi Liga Champions, maka laga tandang FK Qarabag - FC Twente tidak akan dimainkan pada Kamis 27 Agustus, melainkan pada Rabu 26 Agustus," demikian pernyataan Twente.

Dengan begitu, klub berharap bisa mencegah para suporter keliru mengira tanggal pertandingan, melewatkan laga, dan/atau mengeluarkan uang secara tidak perlu. Sabah FC yang berasal dari Baku akan menghadapi klub Denmark, Aarhus, di putaran ketiga kualifikasi Liga Champions.

Twente mengawali musim dengan mengecewakan. Pada putaran kedua kualifikasi Liga Europa, mereka langsung tersingkir dalam dua leg melawan raksasa Hungaria, Ferencváros (1-2, 2-2).

Twente akan memulai laga melawan DAC 1904 pada Kamis dengan pertandingan kandang. Untuk leg kedua sepekan kemudian di MOL Aréna, klub berjuluk Tukkers itu lebih dulu memainkan laga Eredivisie pertama mereka musim ini, di Abe Lenstra Stadion melawan sc Heerenveen.