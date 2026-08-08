FC Twente membuat gebrakan besar dan merekrut pemain termahalnya di era modern

FC Twente tinggal selangkah lagi merekrut Filip Thorvaldsen dari Vålerenga. Menurut media Norwegia Osloball, klub asal Enschede itu telah memenangkan persaingan untuk mendapatkan penyerang berusia dua puluh tahun tersebut dan kesepakatan sudah tercapai. Thorvaldsen akan menjadi salah satu pembelian termahal dalam sejarah klub Twente.

Transfer itu mengalami percepatan pada Sabtu, setelah Thorvaldsen tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk duel melawan FK Bodø/Glimt. Direktur olahraga Joacim Jonsson mengonfirmasi bahwa negosiasi sudah berada dalam fase akhir. “Ada pembicaraan final yang sedang berjalan dengan dua klub dan karena itu kami memutuskan bahwa dia tidak bermain hari ini,” katanya kepada TV 2.

Tidak lama kemudian, menjadi jelas bahwa FC Twente keluar sebagai pemenang dalam persaingan tersebut. Cercle Brugge dan Hull City juga dikabarkan menunjukkan minat serius, sementara sebelumnya Colorado Rapids disebut sebagai peminat konkret.

Vålerenga sebelumnya menolak tawaran dari Lille dan FC Basel, tetapi tetap memperhitungkan kepergian sang pemain. “Saya akan terkejut jika Filip masih menjadi pemain Vålerenga ketika periode transfer ditutup pada September. Pada saat yang sama, ini tetap sepak bola dan baik Filip maupun klub harus sama-sama puas,” kata Jonsson sebelumnya.

Dengan kepindahan ini, ada nilai transfer yang sangat besar untuk ukuran Twente. Menurut laporan dari Norwegia, ada tawaran yang dijamin sebesar 5,5 juta euro, dengan bonus yang bisa meningkat hingga sekitar 6,4 juta euro. FC Twente diperkirakan membayar jumlah yang sebanding.

Dengan demikian, Thorvaldsen akan menjadi pembelian termahal FC Twente di era modern sejak kepergian ketua klub Joop Munsterman pada 2015. Sebelumnya, Twente memang sempat melakukan beberapa pembelian yang lebih mahal: Marc Janko datang ke Enschede pada 2010 dengan nilai tujuh juta euro dan Luc Castaignos menelan biaya sekitar enam juta euro dua tahun kemudian.

Thorvaldsen melakoni debut pada usia tujuh belas tahun dan sejauh ini telah memainkan lebih dari lima puluh pertandingan untuk Vålerenga. Musim lalu, dalam 21 laga liga, ia mencetak lima gol dan tiga assist. Bagi Vålerenga, transfer keluar ini juga akan menghadirkan rekor klub.

Thorvaldsen bisa bermain di kedua sayap dan sebagai second striker. Di FC Twente, Daan Rots memiliki peran penting di sisi kanan, sementara Younes Taha, Taylor Booth, dan Marko Pjaca juga bisa dimainkan di posisi itu. Transfer ini juga mewujudkan keinginan Thorvaldsen, mengingat ia memang sudah lama ingin pindah ke luar negeri.