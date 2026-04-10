FC Twente kembali menang dan terus membayangi Feyenoord dan NEC

FC Twente berhasil mengalahkan FC Volendam dengan skor 2-1 pada Jumat dalam laga Eredivisie. Dengan hasil ini, The Tukkers kini memiliki poin yang sama (53) dengan NEC yang berada di peringkat ketiga, yang akan menghadapi Feyenoord di peringkat kedua pada hari Minggu. Ini merupakan kemenangan keenam bagi Twente dalam tujuh pertandingan terakhir.

FC Twente mencetak gol dalam waktu dua menit. Sam Lammers menyundul bola dari tendangan sudut, kemudian Ruud Nijstad yang ikut maju mencetak gol pertamanya untuk Tukkers dari jarak dekat. Awal yang sempurna bagi tuan rumah dan langsung menjadi pekerjaan rumah bagi FC Volendam.

Tim tamu lolos dari bahaya saat sundulan Ricky van Wolfswinkel membentur tiang gawang. Volendam harus bertahan di awal pertandingan, sementara Twente tampil agresif dan berusaha memperbesar keunggulan menjadi 2-0.

Gol 2-0 itu pun tercipta setelah lebih dari setengah jam pertandingan di Grolsch Veste. Lammers yang gigih memberikan umpan indah kepada Kristian Hlynsson, yang kemudian mengarahkan bola ke sudut jauh dan membuat para pendukung Twente bersorak. Sebuah babak pertama yang tanpa beban bagi tim asuhan pelatih John van den Brom.

Thomas van den Belt dilepas dengan cerdik oleh Mats Rots tak lama setelah babak kedua dimulai, namun tendangannya melebar meski berada dalam posisi yang menjanjikan. Twente terus mencari peluang serangan dan kurang beruntung saat Van Wolfswinkel dihentikan oleh Kayne van Oevelen yang sigap. Volendam memang mencoba, namun tak mampu benar-benar mengancam tim tuan rumah.

Situasi berubah ketika Nordin Bukala mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1 pada menit ke-73. Kiper Twente, Lars Unnerstall, sangat marah atas gol tersebut, dan ketegangan kembali terasa di antara para pemain dan pendukung Twente.

Volendam terus berjuang hingga peluit akhir untuk meraih satu poin, namun kekalahan tak terhindarkan meski telah berupaya keras. Tiga poin yang sangat penting bagi Twente, sementara bagi Volendam, hal ini menyadarkan bahwa perjuangan untuk menghindari degradasi langsung masih jauh dari selesai.