FC Twente membuat sensasi saat menghadapi PSV pada Minggu. Tim asuhan John van den Brom sempat tertinggal 1-2 dalam waktu lama di De Grolsch Veste, tetapi pada fase akhir laga mereka menghantam balik tanpa ampun lewat Wout Weghorst dan Daouda Weidmann: 3-2. Dengan demikian, Twente menghadirkan kekalahan pertama bagi PSV musim ini di Eredivisie VriendenLoterij.

Van den Brom melakukan satu perubahan dibandingkan pertandingan sebelumnya dan lebih memilih Filip Thorvaldsen ketimbang Marko Pjaca. Di kubu PSV, hal yang mencolok adalah Sven Mijnans memulai laga dari bangku cadangan meski mencetak hat-trick melawan Sparta Rotterdam: Peter Bosz memilih Ricardo Pepi sebagai ujung tombak, dengan Ivan Perisic dan Ruben van Bommel di sisi sayap serta Guus Til di belakangnya.

PSV cepat menghadirkan ancaman pertama, tetapi setelah delapan menit mereka mendapat pukulan telak. Pepi terjatuh tanpa alasan yang jelas dan tidak bisa melanjutkan pertandingan, sehingga Mijnans tetap masuk lebih awal ke lapangan. Tak lama kemudian, Twente memanfaatkan fase positif mereka: Younes Taha mendapat bola di depan kakinya dan membawa tim tuan rumah unggul 1-0 pada menit ke-14.

PSV banyak menguasai bola pada 15 menit pertama, tetapi kesulitan melepaskan diri dari tekanan Twente lewat permainan dari bawah. Meski begitu, tim Eindhoven membalikkan keadaan sepenuhnya dalam hitungan menit berkat Til, yang lebih dulu menanduk keras umpan silang indah dari Mauro Júnior menjadi gol dan tiga menit kemudian kembali mencetak gol usai menerima operan bagus dari Paul Wanner. Itu membuat PSV tiba-tiba berbalik unggul 1-2 setelah 29 menit.

Twente tidak goyah oleh dua pukulan tersebut dan mencoba kembali meningkatkan tekanan menjelang turun minum. Sondre Ørjasæter mendapat ruang untuk melepaskan tembakan tetapi mengarah terlalu tinggi, sementara Robin Pröpper juga nyaris mencetak gol penyeimbang. PSV mampu bertahan dan masuk ke ruang ganti dengan keunggulan tipis.

Setelah jeda, tempo tetap tinggi dan kedua tim sama-sama mendapatkan peluang. Ørjasæter melepaskan tembakan tipis di atas mistar lalu memberi Weghorst kesempatan untuk menembak dari posisi menjanjikan, tetapi sang striker tidak menemukan sasaran. Di sisi lain, Lars Unnerstall menggagalkan peluang PSV untuk memperbesar keunggulan melalui penyelamatan bagus atas sundulan Perisic.

Van den Brom memutuskan mengambil risiko lebih besar pada fase akhir laga dan membiarkan timnya bermain dengan tiga bek. Langkah ofensif itu membuahkan hasil pada menit ke-79, ketika Twente menembus pertahanan Eindhoven lewat kombinasi cepat dan Weghorst dengan tenang menuntaskan peluang saat berhadapan satu lawan satu dengan Matej Kovar: 2-2. Meski awalnya sempat diduga offside, bendera hakim garis tetap tidak terangkat dengan tepat.

Empat menit kemudian, keadaan menjadi jauh lebih buruk bagi PSV. Weidmann memulai solo impresif dari dalam wilayah pertahanannya sendiri, melaju ke arah gawang Eindhoven, lalu menuntaskan aksinya sendiri untuk mengubah skor menjadi 3-2. Twente mempertahankan keunggulan itu dan melengkapi comeback spektakuler.

Berkat tiga poin ini, Twente naik ke peringkat keempat klasemen dan menyamai jumlah poin tim peringkat ketiga, PSV.