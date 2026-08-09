FC Porto memulai musim baru Liga Portugal dengan meyakinkan. Juara bertahan itu terlalu tangguh bagi FC Alverca dengan kemenangan 2-0 di Estádio do Dragão. André Silva dan Gabri Veiga masing-masing mencetak gol.

Porto memasuki pertandingan dengan perasaan positif. Sepekan lalu, mereka memenangi duel Piala Super melawan juara piala dan tim divisi dua Torreense dengan skor 1-0.

Mantan pemain Feyenoord, Hwang In-beom, menjalani debut dalam pertandingan itu dan langsung meraih trofi. Gelandang Korea Selatan itu juga memulai laga melawan Alverca dari bangku cadangan, tetapi berbeda dengan Pablo Rosario, ia tidak diberi kesempatan untuk masuk sebagai pemain pengganti.

Porto sudah mendapat penalti pada awal pertandingan, setelah kiper Alverca, Matheus Mendes, menjatuhkan penyerang Porto, André Silva, dengan lengannya yang terulur. Silva sendiri maju sebagai algojo dan melepaskan tembakan yang bersarang rapi ke gawang: 1-0.

Tak lama kemudian, Alverca kembali dihukum penalti. Nabil Touaizi menarik jersey Veiga terlalu jelas, dan Veiga, seperti Silva sebelumnya, mengambil sendiri penalti itu dan menceploskannya ke gawang: 2-0.

Wonderkid berusia 19 tahun, Rodrigo Mora, masuk sebagai pemain pengganti 15 menit menjelang waktu normal berakhir dan kemungkinan telah memainkan laga terakhirnya untuk Porto. AS Roma telah mengajukan tawaran sebesar 45 juta euro untuknya.

Sporting Lisbon secara mengejutkan kehilangan poin pada Sabtu setelah menyia-nyiakan keunggulan 2-0 melawan Estrela da Amadora (2-2). Kekuatan besar Portugal lainnya, Benfica, akan bermain melawan Académico Viseu pada malam nanti.