FC Groningen mengutuk keras aksi keras terhadap Hernes: 'Tackle yang benar-benar memalukan!'

FC Groningen dikejutkan pada Sabtu lalu dalam pertandingan persahabatan melawan AEK Athena akibat tekel keras yang menimpa Travis Hernes. Gelandang asal Norwegia itu tetap tergeletak di lapangan setelah ditekel oleh lawan, Filipe Relvas.

Insiden tersebut terjadi pada menit ke-55 pertandingan persahabatan di dekat Apeldoorn. Bek kiri asal Portugal dari klub Yunani itu meluncur dengan keras ke arah Hernes di dekat garis tengah lapangan, yang kemudian terbaring di lapangan sambil meringis kesakitan.

Terdapat kegemparan besar seketika setelah tekel keras tersebut dan wasit Clay Ruperti pun secara wajar mengeluarkan kartu merah. Hernes membutuhkan perawatan medis, namun beruntung tidak mengalami cedera serius.

“Sekarang situasi benar-benar kacau di Wenum Wiesel. Tekel yang benar-benar memalukan dari Relvas terhadap Travis Hernes dihukum dengan kartu merah. Penyiar WWVA merangkumnya dengan baik: ‘Ini adalah peringatan, ini adalah pertandingan persahabatan. Tolong berperilaku baik,’” demikian tertulis di saluran X FC Groningen.

Tak lama setelah insiden tersebut, Oskar Zawada membawa FC Groningen unggul. Meskipun demikian, tim AEK yang hanya bermain dengan sepuluh orang berhasil membalikkan keadaan dan meninggalkan lapangan dengan kemenangan 1-2.