FC Groningen juga memenangi laga keduanya pada musim VriendenLoterij Eredivisie ini, Minggu siang. Bertandang ke markas ADO Den Haag, tim asuhan pelatih Dick Lukkien membukukan kemenangan meyakinkan: 1-4. Bagi ADO yang masih nirpoin, ini justru menjadi kekalahan kedua musim ini.

Setelah tembakan Daryl van Mieghem melenceng tipis, Groningen mengambil inisiatif. Kiper ADO, Kylian Nikièma, sempat dengan gemilang menepis sundulan Brynjólfur Willumsson, tetapi pada akhirnya tetap kebobolan lewat sepakan mendatar Thom van Bergen: 0-1.

Groningen kian berada di atas angin dan melihat Tika de Jonge serta Van Bergen gagal memanfaatkan peluang untuk mencetak gol kedua. Willumsson justru berhasil mencetak gol: pemain Islandia itu lolos dari jebakan offside setelah umpan panjang Etienne Vaessen dan menceploskan bola di antara kaki Nikièma untuk mengubah skor menjadi 0-2.

Peluang juga terus datang untuk tim tamu setelah itu. Tepat sebelum turun minum, David van der Werff mencetak gol 0-3 lewat sebuah serangan balik. Sekali lagi, Vaessen memainkan peran penting dalam prosesnya.

Selepas jeda, Groningen terus ceria menciptakan peluang, untuk Van Bergen dan De Jonge. Namun pada menit ke-55, skor tiba-tiba menjadi 1-3: Yannick Eduardo menghukum kecerobohan dalam membangun serangan.

ADO sempat terlihat berharap lebih dan beberapa kali mengancam. Namun seiring peluit akhir semakin dekat, tenaga tim asal Den Haag itu kembali terkuras.

Groningen masih sempat menambah satu gol lagi, ketika Nils Eggens yang baru masuk dengan apik menanduk masuk umpan silang Van Bergen: 1-4. Dengan hasil ini, tim asuhan Lukkien, yang pekan depan akan bertandang ke markas PSV, untuk sementara naik ke posisi kedua klasemen.