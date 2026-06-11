FC Groningen ingin merekrut pemain berpengalaman dari Sparta Rotterdam

Pelle Clement diperkirakan akan menjadi rekrutan pertama FC Groningen pada musim panas ini, demikian dilaporkan RTV Noord pada Kamis. Gelandang berusia 30 tahun itu dapat didatangkan secara gratis setelah hengkang dari Sparta Rotterdam.

Dengan kehadiran Clement, Groningen dapat langsung menambah pengalaman yang signifikan ke dalam skuad. Selama berkarier di Ajax, PEC Zwolle, RKC Waalwijk, dan Sparta, pemain asal Amsterdam ini telah tampil dalam 271 pertandingan di kompetisi sepak bola profesional Belanda.

Antara 2017 dan 2019, Clement sempat bermain sebentar di Reading, namun ia tidak berhasil beradaptasi dengan intensitas fisik yang tinggi di Championship.

Groningen dan Clement telah melakukan beberapa pembicaraan yang positif. Menurut media regional, kedua belah pihak sangat antusias.

Di Sparta, Clement tampil dalam 28 pertandingan musim lalu, 20 di antaranya sebagai pemain inti. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak dua gol dan tiga assist.

Sebelumnya pada periode transfer ini, Groningen mengaktifkan opsi pembelian atas Travis Hernes, yang telah dibeli secara permanen dari Newcastle United.

Selain itu, direktur teknis Mo Allach masih harus mencari pengganti untuk Dies Janse, Tygo Land, dan Younes Taha, yang telah kembali ke klub asal mereka setelah masa peminjaman berakhir.