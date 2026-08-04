FC Groningen berhasil mengamankan Alvin Nordin. Gelandang bertahan itu didatangkan dari klub Swedia, Helsingborgs IF, dan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Euroborg.

Nordin adalah pemain muda internasional Swedia berusia delapan belas tahun yang pada 2024, saat masih berusia enam belas tahun, menjalani debut di tim utama Helsingborgs. Pada akhirnya, ia memainkan 28 pertandingan untuk klub tersebut (2 gol, 2 assist).

"Bagi saya, ini adalah langkah terbaik saat ini dalam karier saya," kata Nordin, yang langsung bergabung dengan skuad asuhan pelatih Dick Lukkien. "Sepak bola di Eredivisie sangat cocok dengan gaya bermain saya dan FC Groningen bermain seperti yang saya sukai: dengan tempo, menyerang, ingin mendikte permainan, dan terstruktur."

"Saya adalah pemain yang suka bermain di antara lini dan klub datang dengan rencana yang bagus agar saya bisa berkembang secara optimal di sini, baik di dalam maupun di luar lapangan."

"Bagi saya, yang penting adalah bisa secepat mungkin mengikuti tempo tim dan menjadi lebih kuat secara fisik," lanjut Nordin. "Saya berharap bisa cepat terbiasa dan beradaptasi. Tujuan saya adalah secepat mungkin menjalani debut dan mendapatkan banyak menit bermain."

"Saya ingin menunjukkan versi terbaik dari diri saya. Ini akan berat, tetapi saya yakin saya akan berhasil," ujar Nordin, yang sembilan kali tampil untuk Swedia U-18 dan juga Swedia U-19.

Kedatangan Nordin beriringan dengan potensi kepergian Thom van Bergen. AZ sangat berminat kepada penyerang tersebut dan melakukan segalanya untuk menuntaskan kesepakatan dengan Kebanggaan dari Utara.