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FC Bayern, News: Max Eberl membantah rumor dengan kata-kata tegas

Direktur olahraga Max Eberl meluruskan rumor yang terus beredar, yang menyebut dirinya dan direktur olahraga Christoph Freund memiliki hubungan yang tegang atau bahkan retak. "Itu omong kosong!" kata pria 52 tahun itu dalam wawancara dengan Sport Bild. "Itu cerita yang dibuat-buat dan saya tidak bisa memahaminya. Saya tidak tahu dari mana asalnya."

Sebaliknya, Eberl menyebut kerja samanya dengan koleganya asal Austria itu "sangat baik". Keduanya memiliki "tugas yang jelas, ini menyenangkan dan menggembirakan. Kami berusaha siang dan malam untuk melakukan yang terbaik bagi FC Bayern", ujar Eberl.

Sejak Maret 2024, Eberl dan Freund bekerja bersama di klub pemegang rekor juara Jerman itu. Eberl baru-baru ini memperpanjang kontraknya yang semula berlaku hingga 2027 lebih cepat selama dua tahun lagi. Langkah yang sama kini juga disebut akan diambil Freund, yang menurut laporan Münchner AZ saat ini masih berada dalam "fase pertimbangan".

"Perpanjangan kontraknya adalah sesuatu yang seharusnya diselesaikan dengan cepat dan tanpa banyak sorotan," kata Eberl. "Bagi saya, tidak ada pertanyaan apakah kontraknya akan diperpanjang atau tidak."

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FC Bayern, News: Supertalenta Tim Binder akan menjadi pemain profesional

FC Bayern München telah mengikat talenta top Tim Binder untuk jangka panjang. Pemain ofensif berusia 19 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2030. Binder menjalani pramusim bersama tim profesional di bawah pelatih Vincent Kompany dan tampil meyakinkan. Saat ini ia sedang mengupayakan comeback setelah mengalami robekan serat otot di paha.

"Tim punya potensi yang sangat besar, dia cepat, kuat dalam dribel, dan memiliki karakter yang luar biasa. Dia baru-baru ini membuktikan bakatnya, antara lain dalam pramusim bersama tim profesional. Tim adalah contoh sempurna dari peluang perkembangan luar biasa di kampus kami," kata direktur olahraga Bayern, Christoph Freund.

Binder, yang pada musim panas ini juga diminati klub-klub lain, pindah dari FC Augsburg ke Bayern pada 2019 saat berusia 12 tahun. Bersama tim nasional Jerman U-19, youngster itu sejauh ini sudah tampil empat kali.

(SID)

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FC Bayern, News: Knutsen menyebut FCB sebagai "tim terbaik di dunia"

Tim kejutan asal Norwegia, FK Bodö/Glimt, menyambut laga pembuka Liga Champions di markas FC Bayern dengan kerendahan hati yang besar. "Kami tahu bahwa kami akan bermain melawan tim yang saat ini mungkin terbaik di dunia. Ini sesuatu yang istimewa. Kami sudah menghadapi banyak tim bagus, tetapi saya pikir mereka adalah yang terbaik," kata pelatih Kjetil Knutsen jelang duel melawan pemegang rekor juara Jerman itu pada Kamis (21.00/DAZN) di München.

Ini adalah "situasi yang ideal untuk memulai laga tandang melawan tim terbaik, karena dengan begitu kami tahu di mana tolok ukurnya berada. Ini adalah tes sempurna untuk sisa turnamen", kata Knutsen. Musim lalu, timnya dari wilayah utara Lingkar Arktik secara sensasional menembus babak 16 besar, antara lain dengan mengalahkan raksasa-raksasa seperti Manchester City, Atlético Madrid, dan Inter Mailand.

Meski demikian, "jelas bahwa kami semua harus mengeluarkan kemampuan maksimal kami selama satu hari. Sangat banyak pemain di tim kami yang harus memainkan pertandingan terbaik dalam hidup mereka," kata peserta Piala Dunia asal Norwegia dan mantan pemain Frankfurt, Jens Petter Hauge: "Semoga lebih banyak pemain kami yang mampu mencapai level maksimal mereka, dan mereka tidak bisa mengeluarkan potensi penuh mereka."

(SID)

FC Bayern München, Jadwal pertandingan: Laga-laga FCB berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Kamis, 10 September (21.00) Liga Champions FC Bayern vs. Bodö/Glimt Minggu, 13 September (17.30) Bundesliga Elversberg vs. FC Bayern Jumat, 18 September (20.30) Bundesliga FC Bayern vs. Union Berlin



