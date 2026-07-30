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Bayern Munchen, berita: Eberl mempertimbangkan penjualan Hiroki Ito

Direktur olahraga Max Eberl bisa membayangkan penjualan Hiroki Ito pada fase transfer ini. "Jika ada pemikiran soal kepindahan untuk Hiroki Ito, karena dia sendiri merasa situasinya akan sulit, maka kami akan membahasnya," kata Eberl dalam sesi dengan media pada Rabu.

Pemain Jepang berusia 27 tahun itu memang bisa dimainkan secara fleksibel di lini pertahanan, tetapi di dua posisi terbaiknya ada persaingan besar. Di bek kiri, Alphonso Davies (menurut Eberl tidak dijual terlepas dari rumor yang menyatakan sebaliknya) dan rekrutan baru Nathaniel Brown berebut menit bermain. Di posisi bek tengah, Dayot Upamecano dan Jonathan Tah dianggap sebagai pilihan utama, sementara alternatif pertama adalah Min-Jae Kim.

Ito datang pada 2024 dengan nilai 23,5 juta euro dari VfB Stuttgart dan masih terikat kontrak hingga 2028. Dalam dua tahun pertamanya di Bayern, ia terhambat oleh masalah cedera yang terus berulang. Selain Ito, Joao Palhinha, Sacha Boey, dan Bryan Zaragoza juga disebut harus meninggalkan klub.

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Bayern Munchen, berita: Eberl bicara soal cedera Saibari

Direktur olahraga Bayern Munchen Max Eberl memberikan kabar terbaru mengenai situasi rekrutan anyar Ismael Saibari. Dalam presentasi Nathaniel Brown, Eberl menegaskan bahwa pemain Maroko itu tidak bisa mengikuti tur Asia mendatang bersama tim setelah cedera yang dialaminya pada Piala Dunia yang baru berlalu.

"Ismael sudah sangat bersemangat. Dia paling ingin ikut tur Asia juga. Namun, sekarang dia harus terlebih dahulu menuntaskan rehabilitasinya dengan tenang, agar setelah perjalanan itu dia bisa kembali tersedia sepenuhnya. Lalu kami berharap bisa menjalani fase terakhir persiapan sepenuhnya bersamanya," kata Eberl.

Selain itu, Serge Gnabry dan Lennart Karl juga akan absen di Asia: "Baik Serge maupun Lennart tidak akan ikut. Tidak masuk akal dalam masa rehabilitasi harus menjalani dua kali penerbangan sebelas jam."

Juga tidak ikut: Jamal Musiala, yang harus menjalani operasi kecil setelah Piala Dunia. "Tentu saja Jamal mengalami cedera berat itu," kata Eberl. "Sekarang dia semoga telah menuntaskan langkah terakhir dengan pelepasan pelatnya. Semoga itu sedikit membebaskannya secara simbolis. Tidak mudah baginya karena ekspektasinya tinggi. Termasuk ekspektasinya sendiri."

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