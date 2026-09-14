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Bayern Munich, Berita: Joshua Kimmich menjalani laga kompetitif ke-500 untuk Bayern Munich

Kapten Joshua Kimmich termasuk dalam kuartet yang dimasukkan pelatih Vincent Kompany pada menit ke-65 dalam laga di Elversberg - dan membuat performa Bayern Munich meningkat. Berkat masuk sebagai pemain pengganti, Kimmich mencatatkan laga kompetitif ke-500 untuk Bayern Munich.

Dengan demikian, Kimmich, yang bermain untuk Bayern Munich sejak 2015, masuk ke lingkaran elite yang hanya berisi 12 pemain yang mencapai angka tersebut bersama klub pemegang rekor Jerman itu. Sejajar dengan pemain berusia 31 tahun itu adalah Bastian Schweinsteiger.

Dalam 11 tahunnya bersama FCB, Kimmich memenangi Liga Jerman 10 kali, DFB-Pokal empat kali, dan Liga Champions pada 2020. Sejauh ini ia telah mencetak 47 gol dan 122 assist.

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Bayern Munich, Berita: Lennart Karl meminta maaf setelah selebrasi gol provokatif kepada fans Elversberg

Lennart Karl langsung mencetak gol pertamanya saat menjalani debut sebagai starter untuk Bayern pada musim ini. Pemain 18 tahun itu menerima umpan dari Ismael Saibari dan Harry Kane pada menit ke-26, lalu mencetak gol untuk membuat skor menjadi 1-0.

Setelah golnya, Karl terus-menerus dicemooh pendukung Elversberg setiap kali menyentuh bola hingga ia diganti pada menit ke-65.

Penyebabnya adalah selebrasi provokatif Karl. Setelah mencetak gol, ia berjalan dengan sengaja ke depan tribun suporter dan meletakkan jarinya di depan mulut. Setelah gestur "Diamlah" itu, ia juga meletakkan kedua tangannya di telinganya.

Setelah peluit akhir, Karl meminta maaf kepada para pendukung. "Saya minta maaf jika para fans salah memahami saya - saya tidak bermaksud seperti itu," katanya, lalu menambahkan: "Sebagian besar fans sepakbola tahu bahwa itu adalah emosi dan bahwa itu memang merupakan bagian dari sepakbola."

Bayern Munich, Berita: Serge Gnabry kembali masuk skuad setelah lima bulan

Sudah lebih dari lima bulan berlalu sejak pertandingan terakhir Serge Gnabry. Pada April, pemain ofensif itu mengalami cedera otot di area adduktor, yang membuatnya juga melewatkan Piala Dunia.

Melawan Elversberg, Gnabry kini untuk pertama kalinya kembali masuk skuad pertandingan Bayern Munich. Memang ia tidak diturunkan, tetapi pemanggilan itu tetap menjadi tonggak penting dalam perjalanannya menuju comeback di lapangan.

Bayern Munich, Jadwal pertandingan: Laga-laga FCB berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Jumat, 18 September (20.30) Bundesliga Bayern Munich vs. Union Berlin Sabtu, 10 Oktober (15.30) Bundesliga FC Augsburg vs. Bayern Munich Selasa, 13 Oktober (21.00) Liga Champions Viking Stavanger vs Bayern Munich



