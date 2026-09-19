FC Barcelona dan Raphinha telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru, dikonfirmasi direktur olahraga Deco. Pemain Brasil itu akan memperpanjang kontraknya yang berjalan hingga pertengahan 2028 menjadi sampai pertengahan 2030. Xavi Espart dan Marc Bernal juga akan memperpanjang kontrak.

Raphinha didatangkan dari Leeds United pada musim panas 2022 dengan nilai hampir 60 juta euro dan terbukti lebih dari layak untuk biaya transfer besar tersebut. Pemain sayap kiri itu sudah memainkan 184 pertandingan untuk klub dan membukukan 86 gol serta 62 assist.

Raphinha khususnya tampil di level yang sangat tinggi untuk klub Catalan itu sejak musim 2024/25. Pada musim tersebut, ia mencatatkan 34 gol dan 26 assist dalam 57 pertandingan. Pada musim sebelumnya, ketika ia sempat mengalami masalah cedera, ia juga tetap menorehkan angka yang sangat baik dengan 21 gol dan 8 assist dalam 33 laga.

Musim ini, Raphinha memulai dengan luar biasa lewat sebelas gol dan tiga assist hanya dalam tujuh pertandingan. Penyerang berusia 29 tahun itu, kecuali dalam satu pertandingan, selalu mencetak setidaknya satu gol di setiap laga. Dalam satu-satunya duel ketika ia tidak mencetak gol, yaitu tandang melawan Levante, ia menyumbang dua assist.

Deco sendiri mengonfirmasi kabar itu pada Sabtu saat berpidato dalam rapat anggota dan sekaligus mengumumkan bahwa Espart dan Bernal juga akan mengikat komitmen lebih lama dengan klub.

Begitu detail administrasi rampung, sesuatu yang menurut Deco akan terjadi 'dalam pekan depan', ketiganya akan resmi terikat lebih lama di Spotify Camp Nou.

Raphinha mengonfirmasi pada Jumat kepada RAC 1 bahwa ia sangat ingin bertahan lebih lama. "Tampaknya saya masih memiliki beberapa tahun lagi di depan saya dan saya akan sangat senang untuk memperpanjang kontrak saya. Semoga saya bisa mengakhiri karier saya di sini tanpa harus pergi ke tempat lain."



