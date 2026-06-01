FC Barcelona menghadapi persaingan ketat dalam perebutan Julián Álvarez

Paris Saint-Germain telah memulai pembicaraan mengenai Julian Álvarez, demikian dilaporkan Diario SPORT. Juara Liga Champions itu bersaing dengan FC Barcelona untuk mendapatkan tanda tangannya.

Klub Prancis ini sengaja menunda negosiasi hingga setelah final Liga Champions. Klub ingin agar semua fokus tertuju pada pertandingan melawan Arsenal (1-1, menang lewat adu penalti).

Sementara FC Barcelona langsung mendekati Álvarez dan baru kemudian mengajukan tawaran sebesar seratus juta euro kepada Atlético Madrid, PSG melakukannya melalui jalur resmi.

Klub Paris ini telah memulai negosiasi untuk mendapatkan tanda tangan Álvarez pada hari Senin. Menurut SPORT, klub tersebut akan segera mengajukan tawaran pertama.

Barcelona sudah mengajukan tawaran pada Jumat sore untuk pemain Argentina berusia 26 tahun itu, namun Atlético tidak menyetujuinya. Tawaran tersebut sebesar seratus juta euro. Jauh terlalu sedikit menurut Atlético, yang membelinya dari Manchester City dua tahun lalu seharga 75 juta euro.

Álvarez sendiri telah menyampaikan keinginannya untuk hengkang dari Atlético di ibu kota Spanyol. Ia telah bermain dalam 106 pertandingan untuk klub tersebut dan mencetak 49 gol.



