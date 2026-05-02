FC Barcelona menang di kandang Osasuna dan berpeluang menjadi juara pada hari Minggu

Meskipun tampil kurang meyakinkan, FC Barcelona berhasil mengalahkan Osasuna pada Sabtu lalu. Di Pamplona, kemenangan ditentukan pada menit-menit akhir berkat gol dari Robert Lewandowski dan Ferran Torres: 1-2. Jika Real Madrid gagal mengalahkan Espanyol di Barcelona pada Minggu ini, Barcelona akan dinobatkan sebagai juara. Jika tidak, Barcelona masih bisa merebut gelar juara liga pada El Clásico pekan depan.

Barcelona, yang seharusnya diperkuat Frenkie de Jong sebagai pemain pengganti, dan Osasuna menjalani babak pertama yang mengecewakan dan minim peluang. Barcelona memang memulai dengan cukup baik melalui peluang sundulan Lewandowski dan tendangan bebas Dani Olmo yang melambung tipis di atas gawang, namun itu saja yang terjadi untuk waktu yang lama.

Setelah momen-momen itu, tidak banyak yang terjadi di El Sadar. Barcelona memang menguasai bola, tetapi mengingat keunggulan besar atas Real Madrid, mereka jelas tidak merasa tertekan untuk terburu-buru. Akibatnya, Osasuna tetap bertahan dengan cukup mudah.

Sekitar sepuluh menit menjelang akhir babak pertama, Osasuna tiba-tiba mendapat peluang terbesar mereka di babak pertama. Top skor Ante Budimir menerima umpan di kotak penalti dan akhirnya melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang.

Barcelona menunjukkan lebih banyak usaha di babak kedua dan hal itu nyaris berbuah gol 0-1, saat Eric García mengoper bola ke arah Dani Olmo. Gelandang serang itu sepertinya akan mencetak gol, namun Alejandro Catena melompat menghalangi tembakan tersebut dan menggagalkan gol pembuka.

Hansi Flick melakukan pergantian pemain setelah satu jam pertandingan dengan memasukkan De Jong, Marcus Rashford, dan Ferran. Masuknya ketiga pemain tersebut tidak langsung memberikan efek yang diinginkan. Permainan tetap di bawah standar dan Barcelona berutang budi kepada Joan García karena Osasuna tidak berhasil unggul.

Pada menit ke-81, masuknya Rashford akhirnya membuahkan hasil. Pemain asal Inggris itu mendapat waktu dan ruang yang cukup untuk menentukan ke mana ia akan mengirimkan umpan silangnya. Rashford akhirnya mengirimkan umpan tajam ke arah Lewandowski, yang dengan sempurna menyundul bola ke gawang: 0-1.

Setelah gol pembuka 0-1, Barcelona segera menambah keunggulan menjadi 0-2. Fermín López memberikan umpan terobosan yang indah kepada Ferran, yang tetap tenang dan melesakkan bola melewati kaki kiper Sergio Herrera ke dalam gawang.

Di menit-menit akhir, pertandingan sempat menegangkan saat Raúl García menyundul umpan silang dari Abel Bretones dengan rapi. Namun, hal itu tidak lagi memberikan poin bagi Osasuna, yang tetap berada di peringkat kesepuluh. Real Madrid akan bertanding melawan Espanyol pada Minggu pukul 21.00.