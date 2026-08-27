FC Barcelona telah mendekati FC Twente untuk Ruud Nijstad. Hal itu dilaporkan Voetbal International pada Kamis siang. Namun, klub asal Enschede itu tidak berniat melepas bek berusia delapan belas tahun tersebut.

Majalah mingguan tersebut melaporkan bahwa Barcelona sedang mencari bek yang piawai memainkan bola dan memiliki potensi besar, untuk sisi kiri pertahanan. Dengan cara itulah Nijstad masuk dalam radar.

Klub Catalan itu datang ke De Grolsch Veste, tetapi sejauh ini belum tercapai kesepakatan: direktur teknik Erik ten Hag memutuskan untuk tidak menanggapi minat tersebut dan berencana mempertahankan Nijstad.

Pada prinsipnya, Ten Hag berencana menutup pintu, bahkan jika Barcelona mengajukan tawaran baru untuk Nijstad dalam beberapa hari ke depan.

Nijstad dikenal sebagai salah satu talenta terbesar di Eredivisie. Sebelumnya, PSV dan Eintracht Frankfurt termasuk di antara klub yang sudah tertarik kepadanya pada musim panas ini.

Namun, kepindahan itu tidak terwujud. Bahkan, bek tersebut memperpanjang kontraknya bersama Twente pada Juni hingga pertengahan 2029.

Nijstad menjalani debutnya untuk Twente pada Oktober tahun lalu. Sejak saat itu, pemain kidal dengan tinggi 1,95 meter itu telah memainkan 29 pertandingan resmi untuk tim yang saat ini menempati peringkat dua belas Eredivisie. Dalam periode tersebut, ia juga mencatatkan satu gol dan satu assist.