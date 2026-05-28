FC Barcelona bertekad untuk mendatangkan striker yang bernilai 90 juta euro

FC Barcelona berencana mendatangkan Julián Álvarez ke Spotify Camp Nou pada musim panas mendatang. Juara bertahan Liga Spanyol itu akan segera mengajukan tawaran besar kepada Atlético Madrid untuk striker berusia 26 tahun tersebut.

Berita tersebut diungkap oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano pada hari Kamis. Barcelona tidak akan menawarkan pemain sebagai bagian dari kesepakatan untuk menekan harga, tetapi siap membayar harga tertinggi untuk Álvarez.

Álvarez dilaporkan telah mengajukan permohonan untuk hengkang kepada manajemen Atlético Madrid. Beberapa bulan lalu, pemain asal Argentina itu menolak tawaran kontrak baru yang menggiurkan.

Setelah pertemuan langsung dengan agen Álvarez dan beberapa perantara, Barça akan mengajukan tawaran.

Atlético Madrid tidak akan begitu saja menyetujui transfer ini, karena Álvarez masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030. Transfermarkt menaksir nilainya sebesar 90 juta euro. Kemungkinan besar Barcelona harus membayar jauh lebih banyak.

Atlético Madrid sendiri membayar sekitar 75 juta euro pada 2024 untuk mendatangkan Álvarez dari Manchester City.

Sejak saat itu, pemain yang telah 51 kali membela tim nasional Argentina ini telah memainkan 106 pertandingan resmi untuk Atlético Madrid. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak 49 gol dan 17 assist.