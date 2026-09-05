Fans Inggris meludahi pemain Belanda di Premier League: "Singkirkan dia!"

Kjell Scherpen mendapat kritik tajam di Inggris setelah Ipswich Town kalah 0-2 dari Liverpool. Kiper berusia 26 tahun itu tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan pada kedua gol Alexander Isak dan mendapat sorotan keras dari BBC maupun para pendukung tim promosi tersebut.

BBC memberi Scherpen nilai 4 dan menjadi salah satu penilai paling keras terhadapnya. Penyiar Inggris itu terutama kritis terhadap aksinya pada gol pembuka, meski juga dicatat bahwa penjaga gawang 26 tahun itu sempat sedikit menebus penampilannya lewat beberapa penyelamatan yang cukup baik.

Fan account Tractor Boys Talk juga jelas tidak mengampuni Scherpen dan memberinya nilai 4,5. “Dia melakukan beberapa penyelamatan yang cukup bagus, tetapi pada kedua gol itu kerja kipernya sangat lemah,” bunyi penilaian tersebut, yang kemudian terutama mengkritik upayanya yang ragu-ragu saat gol 0-1 serta posisinya pada gol kedua.

Pada gol pembuka, kesalahan sudah terjadi hanya dalam beberapa menit. Cody Gakpo mengoper Isak setelah sebuah aksi yang kuat, lalu striker asal Swedia itu melepaskan tembakan keras; Scherpen masih sempat menyentuh bola, tetapi tidak mampu menjaga tembakan itu tetap di luar gawangnya dan melihat Liverpool unggul.

Tidak lama kemudian, Scherpen kembali tampak kurang meyakinkan. Gakpo mengirim Isak dengan sentuhan kaki bagian luar, setelah itu sang penyerang melewati lawannya dan mendorong bola melewati kaki pemain Belanda yang sudah jauh keluar dari gawangnya itu: dalam waktu kurang dari sepuluh menit, Ipswich tertinggal 0-2.

Di X, kritik kemudian mengalir deras. Seorang suporter menulis: “Saya membela Scherpen saat semua orang meragukannya, tetapi kemarin itu mengerikan. Menurut saya tidak akan lama lagi sebelum Walton berdiri di bawah mistar.” Seorang fan lain membuatnya lebih menyakitkan lagi: “Scherpen bangun hari ini dan memilih untuk tidak berguna.”

Aksinya pada gol-gol itu juga dibedah oleh para suporter. “Bola seperti itu tidak boleh masuk. Memang tidak mudah untuk cepat jatuh ke tanah kalau tinggi Anda 2,06 meter, tetapi Scherpen sebenarnya sudah berada di sana,” bunyinya, sementara pengikut Ipswich lainnya menyatakan: “Dia membuat dua kesalahan besar, keduanya karena dia tidak cukup cepat turun ke bawah. Dengan tinggi badannya, itu tetap jadi kekhawatiran.”

Tractor Boys Talk melangkah lebih jauh dan menilai kiper pilihan kedua Christian Walton harus mendapat kesempatan di bawah mistar pada pertandingan berikutnya. Walton pada musim lalu masih menjadi kiper utama Ipswich. "Singkirkan Scherpen," bunyinya.

Namun, tidak semua orang siap langsung mencoret Scherpen. Sang kiper mencegah Liverpool menjauh sebelum jeda lewat penyelamatan atas upaya Dominik Szoboszlai, dan seorang fan menyerukan kesabaran: “Dia memang tidak bermain hebat, tetapi kami harus tetap mendukungnya. Dia juga membuat penyelamatan bagus.”