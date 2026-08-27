Youri Regeer benar-benar tidak membuat dirinya populer di mata sebagian besar pendukung Ajax dalam dua puluh menit pertama laga Ajax vs FC Sion. Gelandang itu dua kali kehilangan bola di lini tengah dengan cara yang sama sekali tidak perlu dan berbahaya, lalu juga kalah dalam duel penentu saat gol 1-1 Winsley Boteli tercipta.

Pada gol penyeimbang itu, Regeer membiarkan lawan langsungnya bergerak di depannya, setelah itu Boteli menyambar umpan silang yang berubah arah ke belakang Marc-André ter Stegen. Hal itu langsung memicu banjir kritik, terlebih karena tak lama kemudian Regeer kembali kehilangan bola dan setelahnya memberi isyarat bahwa dirinya tidak sepenuhnya merasa fit.

Pada menit ke-22, pertandingan Regeer sudah berakhir dan ia digantikan oleh Jorthy Mokio.

Banyak pendukung Ajax menilai Regeer tidak cukup bagus untuk posisi nomor enam. “Petunjuk nomor 524 bahwa kita butuh gelandang nomor enam yang baru,” tulis seseorang di Ajax Showtime, lalu yang lain menambahkan: “Selama ini masih menjadi lini tengah kami, kami akan terus menghadapi masalah. Lini tengah yang bagus dan seimbang adalah motor tim Anda.”

Penampilan bertahan Regeer saat gol penyeimbang juga dihujani kritik keras. “Regeer enak sekali berdiri di belakang pemainnya lagi,” tulis seseorang dengan sarkastis, sementara yang lain lebih panjang lebar: “Umpan silang yang boleh dilepaskan tanpa gangguan itu absurd, dan apa yang dilakukan Regeer setelahnya adalah parodi bertahan.” Beberapa reaksi bahkan lebih keras lagi. “Semoga sampai tidak pernah bertemu lagi. Ya Tuhan,” tulis seseorang, sementara yang lain menyimpulkan: “Regeer memang sudah tidak bisa lagi.”

Setelah Regeer keluar, Steven Berghuis kemudian menjadi sasaran kritik berikutnya. Menurut banyak fan, pemain sayap kanan itu sama sekali tidak tampil menonjol, dengan terutama banyaknya momen kehilangan bola dan minimnya ancaman yang ia berikan memicu iritasi. “Berghuis mengambil alih peran sebagai penghilang bola dari Regeer dengan mulus,” tulis seseorang dengan sangat jelas.

Kritik terhadap pemain senior itu setelahnya hanya kian tajam. “Berghuis, mata rantai lemah, lagi-lagi,” kata seorang fan, sementara seorang pendukung Ajax lain menilai: “Berghuis benar-benar sudah melewati puncaknya. Jadi sangat lemah.” Ada juga yang berkata: “Berghuis tidak sanggup menjangkaunya, sangat biasa-biasa saja lagi.”



