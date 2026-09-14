Joeri Heerkens kembali melakukan kesalahan fatal saat membela Jong Ajax pada Senin malam. Kiper tersebut terlihat sangat tidak beruntung pada gol pembuka Jong FC Utrecht dan dihujani kritik di media sosial.

Setelah dua belas menit, Wessel Kooy menanduk tendangan bebas ke arah gawang tim Amsterdam. Heerkens tampak bisa dengan mudah menghalau bola tersebut, tetapi bola justru terlepas dari tangannya dan masuk melewati garis gawang: 1-0.





Kesalahan terbaru Heerkens, yang bulan lalu juga sudah melakukan kesalahan, memicu reaksi besar di kalangan suporter Ajax. “Blunder lagi. Dan dia terus saja dimainkan,” tulis seseorang di X, sementara suporter lain menarik kesimpulan yang menyakitkan: “Saya tidak melihat dia sebagai calon kiper Ajax 1 di masa depan.”

Di Ajax Showtime reaksinya juga tak kalah kejam. “Sebaiknya Heerkens dikirim pulang saja lagi. Tidak bagus dan tidak akan jadi apa-apa,” tulis seorang suporter, sementara yang lain bertanya: “Berapa kali lagi dia boleh melakukan blunder?” Fan lainnya juga tegas: “Kenapa orang ini masih jadi starter?”

Ketidakpuasan itu makin besar karena Heerkens juga beberapa kali melakukan kesalahan mencolok sebelumnya pada musim ini. Pada awal Agustus, saat membela Jong Ajax melawan FC Dordrecht dia benar-benar salah mengantisipasi tembakan Martin Vetkal, hanya enam hari setelah dalam laga tim utama melawan FC Volendam dia melihat bola backpass dari Youri Baas memantul melalui dirinya sendiri dan masuk ke gawang.

Ajax merekrut kiper berusia dua puluh tahun itu dengan ekspektasi tinggi dari Sparta Praha dengan nilai maksimal 3,5 juta euro. “Onana juga membuat kesalahan di Jong, tetapi kualitasnya benar-benar terlihat. Saya sama sekali tidak melihat itu pada Heerkens,” bunyi salah satu reaksi yang cukup menggambarkan di Ajax Showtime.







