Fans Ajax ramai-ramai mengeluhkan transfer baru: "Sungguh lelucon!"

Transfer Ahmetcan Kaplan ke NEC yang akan segera terwujud terutama memicu banyak ketidakpahaman di kalangan pendukung Ajax karena nilai transfernya sebesar 2,5 juta euro. Di Ajax Showtime para suporter menulis bahwa klub Amsterdam itu melepas sang bek dengan harga yang terlalu rendah, terlebih karena ia pindah ke klub Eredivisie yang dalam negosiasi sebelumnya dengan Ajax menurut mereka justru bersikap jauh lebih keras.

“2,5 juta itu benar-benar cuma recehan. Lemah, Jordi (Cruijff, red.),” tulis seorang suporter. Fan lain menyebutnya “sangat buruk” dan menilai 2,5 juta euro adalah “bahan tertawaan”, sementara yang lain lagi merasa Ajax setidaknya harus meminta dua kali lipat. “Saya benar-benar merasa dia pemain yang bagus untuk kami. Tentu saja sekarang prospeknya minim, tetapi Blind juga paling lama hanya akan bermain satu atau dua tahun lagi,” demikian bunyi pendapat lainnya.

Bagi kelompok suporter lain, hal yang paling berpengaruh adalah fakta bahwa Kaplan justru pindah ke NEC. “Dengan 2,5 juta, kamu bisa menjualnya ke cukup banyak klub lain. Saya tidak akan pernah merelakan ini untuk NEC setelah Sano. Mereka memasang harga setinggi langit kepada Ajax, tetapi mereka sendiri maunya duduk di barisan paling depan dengan uang receh,” tulis seorang fan. Suporter lain juga tidak puas: “Semua ini bagus dan menyenangkan, tetapi ini jelas mempermudah mereka. Kalau sebaliknya, hal seperti ini tidak akan terjadi.”

Transfer ini juga disebut sebagai “harga teman” dan kesepakatan yang terutama menguntungkan NEC dan Kaplan. “Untuk Ajax, sedikit kurang. Kalau kami datang untuk Nejasmic, harganya minimal sepuluh juta,” tulis seseorang. Tanggapan lain berbunyi: “NEC selalu ingin dapat tempat terbaik dengan uang receh, tetapi pemain mereka sendiri semuanya harus dijual dengan harga setinggi langit.” Karena itu, beberapa fan berharap Ajax bisa mendapat kesediaan yang sama dalam negosiasi-negosiasi mendatang dengan NEC.

Meski demikian, ada juga sedikit pemahaman terhadap keputusan untuk menjual Kaplan sekarang. Seorang suporter mengakui bahwa 2,5 juta euro bukan angka yang diinginkan, tetapi menunjuk pada situasinya. “Dia kembali cedera, punya riwayat cedera yang panjang, dan kontraknya tinggal sepuluh bulan lagi. Saya rasa memang tidak banyak lagi yang bisa didapat. Selain itu, kamu juga membebaskan ruang gaji.” Menurut De Telegraaf Ajax menghemat 1,3 juta euro dari gaji Kaplan berkat transfer tersebut.

Argumen terakhir itu muncul sangat sering. “Dia tidak pernah bermain, tidak menunjukkan prestasi apa pun, cedera, menerima gaji 1,3 juta euro, dan kontraknya tinggal satu tahun lagi. Ini kesepakatan yang sangat bagus,” tulis seorang fan.

“Masalahnya lebih pada fakta bahwa dulu dia didatangkan dengan harga yang konyol dan diberi gaji yang gila. Tinggal berpisah saja dan buat ruang.” Suporter lain juga menduga bahwa Jordi Cruijff terutama ingin menciptakan ruang dalam struktur gaji.