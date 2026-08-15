Transfer Ahmetcan Kaplan ke NEC yang akan segera rampung terutama memicu banyak ketidakpahaman di kalangan pendukung Ajax karena nilai transfernya sebesar 2,5 juta euro. Di Ajax Showtime para suporter menulis bahwa klub Amsterdam itu melepas sang bek dengan harga yang terlalu rendah, apalagi karena ia pergi ke klub Eredivisie yang menurut mereka pada negosiasi sebelumnya dengan Ajax justru bersikap jauh lebih keras.

“2,5 juta benar-benar cuma recehan. Lemah, Jordi (Cruijff, red.),” tulis seorang suporter. Fan lain menyebutnya “sangat buruk” dan menilai 2,5 juta euro adalah “bahan tertawaan”, sementara yang lain lagi merasa Ajax setidaknya seharusnya meminta dua kali lipat. “Saya benar-benar merasa dia pemain yang bagus untuk kami. Memang sekarang prospeknya kecil, tetapi Blind juga paling lama cuma akan bermain satu atau dua tahun lagi,” bunyi komentar lainnya.

Bagi kelompok suporter lainnya, yang paling berperan adalah fakta bahwa Kaplan justru pindah ke NEC. “Dengan 2,5 juta, kamu bisa menjualnya ke cukup banyak klub lain. Saya tidak akan pernah merelakan ini untuk NEC setelah Sano. Mereka meminta harga tertinggi kepada Ajax, tetapi mereka sendiri maunya duduk di barisan paling depan cuma dengan recehan,” tulis seorang fan. Suporter lain juga tidak puas: “Semua ini memang bagus dan indah, tetapi ini jelas memanjakan mereka. Kalau dibalik, hal seperti ini tidak terjadi.”

Selain itu, ada juga yang menyebut ini sebagai “harga teman” dan kesepakatan yang terutama menguntungkan NEC serta Kaplan. “Untuk Ajax sedikit kurang. Kalau kami datang untuk Nejasmic, harganya minimal sepuluh juta,” tulis seseorang. Respons lain berbunyi: “NEC selalu ingin berada di barisan paling depan hanya dengan recehan, tetapi semua pemain mereka sendiri harus dijual dengan harga tertinggi.” Karena itu, beberapa fan berharap Ajax bisa mendapatkan kesediaan yang sama dalam negosiasi-negosiasi mendatang dengan NEC.

Pada saat yang sama, ada juga sedikit pemahaman terhadap keputusan untuk menjual Kaplan sekarang. Seorang suporter mengakui bahwa 2,5 juta euro bukanlah jumlah yang diinginkan, tetapi menunjuk pada situasinya. “Dia kembali cedera, punya riwayat cedera yang panjang, dan kontraknya tinggal sepuluh bulan lagi. Saya rasa memang tidak banyak lagi yang bisa didapat. Selain itu, Anda membebaskan ruang gaji.” Menurut De Telegraaf Ajax menghemat 1,3 juta euro dari gaji Kaplan lewat transfer ini.

Argumen terakhir itu muncul cukup sering. “Dia tidak pernah bermain, tidak berprestasi apa-apa, cedera, mendapat gaji 1,3 juta euro, dan kontraknya tinggal satu tahun lagi. Ini kesepakatan top,” tulis seorang fan.

“Masalahnya lebih terletak pada fakta bahwa dia dulu didatangkan dengan harga yang konyol dan diberi gaji yang luar biasa besar. Tinggal berpisah saja dan membuat ruang.” Suporter-suporter lain juga menduga Jordi Cruijff terutama ingin menciptakan ruang dalam struktur gaji.