Ajax menghadapi Shelbourne FC pada Kamis malam dan sejak awal pertandingan beberapa fans klub Amsterdam itu sudah bereaksi di X. Mereka terganggu oleh jersey kiper Shelbourne, Eddie Beach, yang sangat mirip dengan kostum Ajax.

Ajax memainkan laga di Dublin itu dengan seragam ketiga yang berwarna biru muda. Beach, kiper Shelbourne, mengenakan kostum berwarna hijau mint. Dua warna itu cukup mirip, menurut para fans Ajax.

“Memang praktis: kostum kiper tim tuan rumah dan seragam tandang Ajax,” tulis seseorang di X. “Kenapa kiper Shelbourne bermain dengan warna seperti kostum Ajax?” tanya yang lain.

Orang lain lagi menulis di X: “Memang praktis menempatkan kiper berbaju biru saat lawanmu juga memakai biru.”

Ajax dan Shelbourne memulai pertandingan itu pada pukul 20.45 di Dublin. Leg pertama pekan lalu berakhir 3-1 untuk klub Amsterdam itu.

Pemenang duel dua leg ini akan lolos ke play-off Conference League. Babak itu akan dimainkan Kamis depan dan Kamis setelahnya.

Lawan di play-off tersebut adalah pemenang duel dua leg antara FC Sion dan FC Noah. Kedua klub itu juga bermain pada Kamis malam. Leg pertama pekan lalu berakhir 2-2.