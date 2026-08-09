Bek klub Al Ahly Mesir asal Maroko, Achraf Dari, semakin dekat untuk kembali ke bekas klubnya, Wydad, pada bursa transfer musim panas kali ini, dalam sebuah langkah yang dinanti dan berpotensi mengembalikan salah satu lulusan terbaik klub Maroko itu ke benteng merah, setelah bertahun-tahun berkarier profesional dan berpindah dari sejumlah klub.

Perkembangan ini muncul di tengah adanya keinginan bersama antara sang pemain dan manajemen Wydad untuk merampungkan kesepakatan tersebut, di saat masa depan Dari bersama Al Ahly tampak terbuka untuk hengkang pada mercato musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut sumber-sumber dekat dengan «Radio Mars», Achraf Dari melangkah menuju pemutusan kontraknya dengan Al Ahly, sebagai langkah awal untuk mengakhiri petualangannya bersama klub itu pada periode transfer musim panas kali ini.

Sumber yang sama menunjukkan bahwa langkah-langkah perpisahan antara bek asal Maroko itu dan Al Ahly terus berkembang, di tengah keinginan sang pemain untuk menjalani pengalaman baru pada fase mendatang, yang membuka pintu bagi kepulangannya ke klub asalnya.

Selama periodenya bersama Al Ahly, Dari tidak memberikan sumbangsih yang diharapkan seperti yang diinginkan sang pemain maupun para suporter klub, hal yang membuat kemungkinan kepergiannya mengemuka dengan kuat pada mercato kali ini.

Pada saat Achraf Dari mendekati akhir hubungannya dengan Al Ahly, negosiasi dengan Wydad mengalami kemajuan yang signifikan, menurut sumber yang sama.

Manajemen klub Maroko itu berupaya mencapai kesepakatan final dengan bek internasional tersebut, di tengah adanya keinginan yang jelas dari kedua belah pihak untuk merampungkan transaksi dan mengembalikan Dari ke tim yang membesarkannya melalui jenjang-jenjang usianya, sebelum ia memulai perjalanan profesionalnya di luar Maroko.

Sejumlah detail terkait kesepakatan masih perlu dipastikan sebelum pengumuman resmi kepulangan sang pemain ke Wydad, namun indikasi saat ini mengarah pada rampungnya transaksi tersebut pada periode transfer musim panas.

Kembali ke klub asal

Kepindahan Achraf Dari ke Wydad merupakan kondisi yang istimewa bagi bek Maroko tersebut, mengingat klub itulah yang menjadi pintu gerbangnya menuju sepak bola profesional, dan dari sanalah namanya bersinar sebelum ia menjalani pengalaman-pengalaman di luar negeri.

Dari sempat meninggalkan jejak yang jelas bersama Wydad, sebelum pindah ke sepak bola profesional Eropa, lalu melanjutkan kariernya bersama klub-klub lain, hingga akhirnya ke Al Ahly Mesir.

Bila kepulangannya benar-benar rampung secara resmi, Wydad akan mendapatkan kembali salah satu putranya yang sangat memahami atmosfer klub, sekaligus memperoleh seorang bek yang memiliki pengalaman luas di ajang lokal maupun kontinental.

Achraf Dari diperkirakan akan menjadi tambahan penting bagi Wydad, bukan hanya karena pengetahuan sebelumnya tentang klub, tetapi juga berkat pengalaman yang ia peroleh selama tahun-tahun terakhir.

Bek Maroko itu telah menjalani banyak pertandingan di level kontinental, serta memperoleh pengalaman penting dari petualangan profesionalnya di luar Maroko, di samping kehadirannya bersama timnas Maroko.

Pengalaman ini memberi Dari kemampuan untuk membantu Wydad dalam kompetisi-kompetisi yang menantinya pada musim depan, terlebih tim tersebut berupaya membangun skuad kuat yang mampu bersaing di level lokal maupun kontinental.

Para suporter Wydad menanti kepastian negosiasi secara resmi, terlebih kepulangan Achraf Dari membawa dimensi teknis dan dukungan suporter, mengingat ia merupakan salah satu putra klub yang sebelumnya sempat meninggalkan jejak dengan seragam tim.

Jika seluruh pihak mencapai kesepakatan final terkait pemutusan kontrak sang pemain dengan Al Ahly dan rampungnya kepindahannya ke Wydad, Dari akan mendapat kesempatan baru untuk menuliskan babak lain dari kariernya bersama klub yang menyaksikan awal mulanya.

Dengan demikian, mercato musim panas mungkin akan menyaksikan salah satu transfer terbesar Wydad, melalui kepulangan Achraf Dari ke klub asalnya, setelah bertahun-tahun berkarier profesional dan memperoleh pengalaman-pengalaman baru di level lokal maupun internasional.