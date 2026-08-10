Fabrizio Romano melaporkan perkembangan mengejutkan terkait Noa Lang

Fabrizio Romano pada Senin memberikan kabar terbaru mengenai kemungkinan target Ajax, Noa Lang. Menurut pakar transfer itu, winger kiri berusia 27 tahun tersebut memberi kesan yang mengejutkan positif di Napoli pada musim panas ini.

Lang kembali ke Naples pada musim panas ini setelah menjalani paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Galatasaray. Pemain timnas Belanda itu telah pulih dari cedera ibu jari yang dialaminya sebelumnya dan, menurut Romano, tampil menonjol di lapangan latihan.

Menurut laporan sebelumnya di media Italia, Napoli terbuka untuk melepas mantan pemain PSV tersebut. Klub Italia itu disebut ingin menerima sekitar 25 juta euro untuk Lang, yang tahun lalu pindah dari Eindhoven ke Naples dengan nilai nyaris 30 juta euro.

“Lang saat ini memberikan kesan yang kuat dalam pramusim,” ujar Romano dalam sebuah video baru. “Dia kembali memperlihatkan kualitas yang membuat Napoli memboyongnya ke Italia tahun lalu, dan jauh lebih sedikit menampilkan performa yang ia tunjukkan di fase akhir musim.”

Ajax disebut-sebut sebagai kemungkinan tujuan Lang, tetapi menurut Romano belum ada negosiasi konkret antara kedua klub. “Untuk saat ini Ajax belum mengajukan tawaran resmi, setahu saya.”

Namun, di balik layar memang sudah ada kontak. “Kontak tetap terjalin dengan pihak Lang dan pembicaraan telah dilakukan dengan agen-agennya,” kata Romano, yang menyebut direktur teknis Jordi Cruijff kini sudah menjalani pembicaraan penjajakan tersebut.

Kemungkinan kedatangan Lang berkaitan erat dengan masa depan Mika Godts. Menurut laporan sebelumnya, Paris Saint-Germain telah mengajukan tawaran 40 hingga 45 juta euro untuk pemain Belgia itu, sementara Ajax disebut membidik angka antara 60 dan 65 juta euro.

Sementara itu, Napoli juga telah mengarahkan bidikannya pada kemungkinan tambahan kekuatan. Exequiel Zeballos dari Boca Juniors masuk radar sebagai kemungkinan pengganti Lang.