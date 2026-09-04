Fabregas: "Kami harus menjadi diri sendiri terlepas dari hasilnya. Kean harus berkembang"

Pelatih Como, Cesc Fabregas, berbicara setelah kemenangan 4-1 di Marassi atas Genoa, kepada mikrofon DAZN: "Saya pikir kami menikmati permainan ketika melakukan segalanya dengan baik dan ketika Anda memberikan segalanya sambil bermain bagus. Setiap tim punya identitasnya sendiri dan kami berusaha memberikan segalanya. Reaksi tim sangat saya sukai, kami kebobolan satu gol yang mengingatkan kami bahwa di Serie A Anda harus bisa menderita.





Tim ini menunjukkan hasrat dan mentalitas. Pesan saya adalah kami harus selalu menjadi diri kami sendiri, tidak peduli apa yang terjadi dalam pertandingan. Saya sudah kalah dalam banyak pertandingan seperti ini, begitu juga saya sudah memenangi banyak laga dengan bermain buruk. Ada hari-hari ketika Anda tidak menang karena bola tidak masuk. Saya selalu meminta tim untuk menjadi diri kami sendiri, ketika itu tidak terjadi saya marah. Tetapi selama saya melihat tim ini punya hasrat dan mentalitas yang tepat, kami akan kalah dan menang, tetapi kami akan berada di jalan yang benar. Kean? Anda mengatakannya karena assist itu, tetapi ada banyak situasi yang harus dia perbaiki seperti pressing.

Dia membuat satu aksi berkualitas yang kami tahu memang dia miliki, dampak dari semuanya positif, mereka masuk dengan hasrat dan kemampuan untuk memaKami harus terus bekerja secara individu agar semua bisa menyatu ke dalam tim dan bermain. Bagi saya, tim ada di atas segalanya. Ricci? Kami sangat senang, hal terpenting adalah membawa pemain-pemain hebat, tetapi juga orang-orang hebat, dia akan sangat membantu kami dari sekarang sampai akhir musim. Kamis Liga Champions dimulai dan kemudian kami akan bermain pada Senin, ini akan menjadi perjalanan yang panjang".