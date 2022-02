Fabio Capello: Santai Saja Inter Milan, Liverpool Tak Sejago Itu, Kok!

Manajer kenamaan asal Italia, Fabio Capello, menyebut calon lawan Inter Milan di Liga Champions Eropa, Liverpool, tidak sejago itu.

Pasukan Jurgen Klopp bertandang ke San Siro, Kamis (17/2) dini hari WIB untuk melakoni leg pertama babak 16 besar UCL.

Menghadapi Nerazzurri yang menduduki peringkat kedua di Serie A, The Reds bermodalkan sembilan pertandingan tak terkalahkan. Namun Capello meyakini anak asuh Klopp sebenarnya tak sehebat yang dikatakan.

Manajer yang mempersembahkan titel Liga Champions buat AC Milan pada 1994 lalu itu berkata Inter bisa memanfaatkan kelemahan Liverpool.

Ia menyoroti fakta bahwa akhir-akhir ini Alisson Becker sering menjadi Man of the Match mereka, yang berarti pertahanan The Reds tidak alot-alot amat.

"Tim Liverpool yang sekarang berbeda dari beberapa bulan lalu," ujar Capello kepada Sky Sports Italia.

"Klopp bilang ini tim terkuat dia? Ya jelas saja dia bilang begitu, memang Anda mau dia bilang apa lagi?"

"Kiper Liverpool akhir-akhir ini selalu jadi Man of the Match. Itu menunjukkan level pertahanan mereka."

Bekas pemain West Ham Paolo Di Canio mengamini ucapan kompatriotnya itu.

Ia memperkirakan Alisson bisa bikin blunder dan mengklaim bahwa Liverpool punya "titik kelemahan".

"Alisson memang heroik di depan gawang, tetapi setiap empat atau lima laga ia melakukan blunder konyol. Semua tim punya titik kelemahan, termasuk Liverpool," kata Di Canio.

Di saat kedua pakar sepakbola itu pede Liverpool bisa dieksploitasi, Simone Inzaghi justru mendapuk Inter sebagai kuda hitam di laga ini.

"Menurut saya Liverpool adalah salah satu tim terhebat di Eropa. Tetapi saya senang pemain saya pantas bermain di laga-laga seperti ini melawan tim yang sangat berpengalaman," ucap bos Nerazzurri itu.

"Menurut saya Liverpool unggulan, tetapi pertandingan masih harus dimainkan. Liverpool punya pemain individual yang kuat, tetapi semua laga dimulai dari 0-0."