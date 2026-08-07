Excelsior memulai musim baru di Eredivisie VriendenLoterij dengan kemenangan besar atas tim promosi SC Cambuur. Tim Rotterdam itu pada Jumat malam tampil terlalu kuat dengan skor 0-4 di Leeuwarden, tempat Irakli Yegoian mencetak gol pertama Eredivisie musim 2026/27 dan Noah Naujoks mencetak dua gol.

Cambuur memulai laga pertama di level tertinggi dalam tiga tahun terakhir dengan pengalaman Eredivisie yang sangat minim. Dari sebelas pemain starter, hanya Jamal Amofa, dengan 61 pertandingan Eredivisie, dan Rafik El Arguioui, dengan satu penampilan, yang sebelumnya pernah bermain di level tertinggi. Di kubu Excelsior, Aymen Sliti yang dipinjam dari Feyenoord memulai laga di bangku cadangan.

Setelah tujuh belas menit, Excelsior memukul lebih dulu. Setelah kehilangan bola secara ceroboh dari Rik Mulders, Gyan de Regt mengirim Yegoian lolos, lalu pemain Georgia itu menyarangkan bola ke sudut dekat melewati kiper Thijs Jansen: 0-1. Tak lama kemudian, De Regt sendiri mendapat peluang besar, tetapi tembakannya melambung.

Pada menit ke-31, Excelsior menggandakan keunggulan. Skye Vink kehilangan bola, lalu Yegoian dari sisi kanan memberi umpan kepada Noah Naujoks dan gelandang itu menceploskan bola untuk membuat skor menjadi 0-2. Sesaat sebelum turun minum, umpan silang Simon Janssen yang mengarah ke David Garden berakhir di belakang Jansen melalui El Arguioui, meski gol 0-3 diberikan atas nama Garden.

Pelatih Johan Plat melakukan perubahan saat jeda dengan memasukkan Bouhoudane dan Costarelli, dan Cambuur keluar dari ruang ganti dengan lebih menyerang. El Arguioui melewati kiper Stijn van Gassel, tetapi tidak menemukan rekan setim di depan gawang yang kosong dan tak lama kemudian ia sendiri melepaskan tembakan ke samping.

Excelsior tetap berbahaya saat transisi. Naujoks nyaris mencetak gol keduanya pada menit ke-59 lewat tembakan keras ke arah pojok kanan atas, tetapi Jansen mencegah keadaan menjadi lebih buruk dengan penyelamatan gemilang.

Itu hanya menunda yang tak terelakkan, karena pada menit ke-68 gol keempat akhirnya tercipta. Jansen terlambat mengantisipasi sepak pojok dan Naujoks menanduk masuk gol keduanya pada malam itu, yang sekaligus memastikan skor akhir 0-4.

Pada masa injury time, Ilano Silva Timas bahkan sempat mencetak gol untuk membuat skor menjadi 0-5, tetapi pemain pengganti Excelsior itu melakukannya dari posisi offside, sebagaimana dikonfirmasi VAR Clay Ruperti.







