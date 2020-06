Derbi Merseyside Everton Vs Liverpool Diizinkan Digelar Di Goodison Park

Liverpool juga diberikan lampu hijau untuk menjadi tuan rumah untuk laga kandang tersisa mereka di Anfield.

Laga kontra pada pekan ke-30 Liga Primer Inggris mendapatkan izin untuk digelar di Goodison Park, Minggu (21/6) malam waktu setempat atau Senin (22/6) dini hari WIB.

Sebelumnya, derbi Merseyside berpotensi dilangsungkan di tempat netral andai izin ditolak otoritas daerah setempat.

Ada kekhawatiran tentang kesehatan masyarakat di tengah pandemi virus corona lantaran fans yang bisa berkumpul di luar lapangan.

Keputusan diambil setelah diskusi positif antara pihak masing-masing klub, Dewan Kota Liverpool, Polisi Merseyside, Forum The Fans, The Blue Union, dan Spirit of Shankly.

“Keputusan untuk menggelar laga di stadion [Goodison Park] dibuat hari ini oleh penasihat keamanan setempat,” begitu bunyi rilis pihak Everton, Rabu (10/6).

Pasalnya, Liverpool berpeluang menjuarai liga pada laga tersebut jika menang, meski masih tergantung hasil kontra , empat hari sebelumnya.

Liverpool tinggal butuh dua kemenangan untuk menyegel gelar juara yang ditunggu-tunggu sejak 30 tahun silam. Saat ini, The Reds unggul 25 poin dari pesaing terdekat, Man City.

Semua sisa laga pada musim ini akan digelar secara tertutup dan akan berakhir pada 26 Juli mendatang.