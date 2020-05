RESMI: Lepas Umbro, Everton Jalin Kerja Dengan Apparel Hummel

resmi mengikat kerja sama dengan apparel asal , Hummel, Rabu (20/5).

The Toffees mengonfirmasi mengikat kemitraan dengan Hummel dengan durasi tiga tahun, yang dimulai pada Liga Primer Inggris musim 2020/2021.

Hummel akan menggantikan Umbro yang telah menjadi apparel sejak musim 2014/15.

#EFC 🤝 @hummel1923



We have agreed a Club-record technical partnership with iconic sportswear brand hummel! 🔵