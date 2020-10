Everton Borong Dua Penghargaan Liga Primer Inggris Edisi September

Duo , Carlo Ancelotti dan Dominic Calvert-Lewin, sukses menyabet penghargaan bulanan Liga Primer Inggris edisi September.

Ancelotti dinobatkan sebagai pelatih terbaik. Sementara Calvert-Lewin jadi yang terbaik dari segmen pemain.

Ditambah satu laga pada bulan Oktober, Ancelotti mengantar menempati puncak klasemen dengan koleksi poin sempurna 12 dari empat laga pembuka musim 2020/21.

Sepanjang September, The Toffees masing-masing mengalahkan Hotspur, West Bromwich, dan .

"Saya sangat senang,” ucap Ancelotti, Jumat (9/10).

"Ini pencapaian yang luar biasa. Saya harus berbagi dengan tim pelatih dan para pemain saya,” tutur pelatih asal Italia itu.

"Kami telah memulai musim dengan sangat baik. Kami berharap untuk melanjutkannya dan memenangkan penghargaan ini lagi,” tambahnya.

Manager of the Month: ✅

Player of the Month: ✅#EFC 🔵 #UTT pic.twitter.com/PEFp2vpqpm