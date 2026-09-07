Hampir mustahil untuk memperbaiki nuansa permainan Barcelona ala Flick pada awal musim ini, menurut penulis di surat kabar Katalan "Sport", Ernest Folch, yang menilai bahwa "kegagalan mendatangkan" Julian Alvarez justru, secara menarik, memberikan dampak positif, dan menjadi kunci "jalur alami yang seharusnya ditempuh oleh skuad luar biasa ini".

Folch menambahkan: "Betapa banyak teori yang kita rumuskan bersama tentang siapa yang seharusnya menjadi pengganti Lewandowski, betapa sering kita bermimpi tentang transfer-transfer mustahil seperti Haaland, Kane, atau Julian sendiri, dan betapa banyak artikel tentang perlunya seorang penyerang tumpuan di lini depan... hingga akhirnya duet Flick-Deco kembali mengubah kebutuhan menjadi keutamaan."

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Ia melanjutkan: "Flick dan Deco sampai pada kesimpulan yang bijak: satu-satunya resep untuk mengompensasi 'kegagalan' Julian adalah dengan tidak mendatangkan siapa pun, atau setidaknya tidak mendatangkan seorang pemain struktural, dengan memperhitungkan bahwa Gabriel Jesus, jika bermain sebagai penyerang murni, kemungkinan besar tidak akan lebih dari sekadar pilihan cadangan."

Penulis melanjutkan: "Tak ada yang lebih mirip dengan Barcelona ala Cruyff sebelum era Romario - Barcelona yang meraih tiga gelar liga pertama, dan juga menjuarai Liga Champions - selain Barcelona ala Flick ini, yang bermain seperti itu tanpa penyerang tumpuan tetap di lini depan, dengan pemain mana pun yang siap mencapai posisi '9' dari belakang, dan tanpa perlu mengisi ruang lebih dulu."

Ia menambahkan: "Belakangan ini dikatakan bahwa tidak diperlukan seorang nomor sembilan, karena nomor sembilan itu adalah Raphinha, tetapi bahkan ini pun tidak sepenuhnya akurat, karena Lamine juga menjalankan peran nomor sembilan, begitu pula Fermin, dan siapa tahu Gordon tidak akan berakhir dengan peran itu. Persoalannya adalah tidak ada nomor sembilan hanya karena semuanya adalah nomor sembilan, atau bisa menjadi demikian, atau mereka bisa saja membuka jalan bagi rekan-rekannya untuk berubah menjadi penyerang."

Folch melanjutkan: "Karena itulah statistik menunjukkan angka yang telak: setelah empat pekan Liga, Barcelona memiliki tiga pemain di antara lima teratas dalam daftar pencetak gol. Dan persoalannya bukan hanya soal angka, karena awal musim ketiga Flick ini, tanpa diragukan lagi, memiliki dinamika, penciptaan peluang, dan kecepatan permainan yang lebih besar."

Ia menutup: "Melepaskan seorang nomor sembilan murni seperti Lewandowski bagaikan mencabut sumbat: tim berada dalam kondisi keberuntungan yang menakjubkan, jauh sekali di atas para pesaingnya, dan mengirimkan sinyal bahwa, kali ini benar-benar, mereka berada di ambang lompatan terakhir menuju elite Eropa, dan bersaing secara serius di Liga Champions. Julian, kami menyesal mengatakannya, tetapi... betapa baiknya bahwa kamu tidak datang!"

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