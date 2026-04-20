Etienne Vaessen terlibat pertengkaran terbuka dengan seorang pendukung di Instagram

Etienne Vaessen terlibat dalam perdebatan sengit dengan seorang pendukung FC Groningen di Instagram. Kiper tersebut mengunggah foto-foto liburannya dari Portugal, yang memperlihatkan dirinya bersama pacarnya, Alexandra Budai. Dalam foto-foto tersebut, Vaessen mengenakan kaos berlogo NAC Breda, klub asal kota kelahirannya.

Pilihan tersebut tidak disukai oleh semua orang. Seorang pendukung FC Groningen memberikan komentar kritis di bawah foto tersebut: “Tidak berguna, silakan saja pindah ke NAC. Kamu boleh mendukungnya, tapi tidak perlu dipamerkan.” Vaessen membalas: “Itu urusanku sendiri, hebat sekali.”

Pendukung itu kemudian menanggapi: “Ah ya, sok jago. Semoga tahun depan sudah pergi.”

Vaessen tidak menghindar dari konfrontasi: “Kamu tidak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh aku lakukan, kan? Sampai jumpa lagi di Euroborg yang indah.”

Penggemar itu lalu menutup diskusi dengan: "Tentu saja tidak, tapi ya, memprovokasi hanya untuk memprovokasi. Selalu ingin jadi pusat perhatian. Kamu tidak akan populer, bagaimanapun. Tapi semoga sukses."

Tidak semua tanggapan negatif. Sebagian besar penggemar justru mengapresiasi keterbukaan Vaessen. “Tetap keren, Vaessen membela gawang kita dan mendukung NAC. Pria sejati dan kepala keluarga,” demikian bunyi komentar di bawah postingan tersebut.