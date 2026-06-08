Etienne Vaessen: “Saya sering dianggap sebagai musuh Ajax, tapi…”

Etienne Vaessen telah meninjau kembali secara mendalam fase akhir yang penuh gejolak dalam pertandingan FC Groningen melawan Ajax (2-2) pada Mei tahun lalu di acara D’n Hoefcast. Tim asal Amsterdam itu gagal meraih gelar juara liga, sebagian karena hasil imbang tersebut dan peran besar Vaessen di dalamnya.

“Pada suatu saat, jelas bahwa kami bisa membantu PSV,” Vaessen memulai ceritanya. “Saya pernah diwawancarai oleh RTV Noord, di mana tiga kali ditanya: ‘Siapa yang kamu harapkan menjadi juara?’. Saya tidak ingin berkomentar soal itu, tapi setelah ditanya tiga kali, saya berkata: ‘Ya sudah, PSV saja, karena saya kan berasal dari Brabant’.”

Kiper Groningen itu menceritakan bahwa karena pernyataan itu, ia sudah berada di bawah tekanan sebelum pertandingan. “Pada suatu saat skornya 2-1 dan kemudian datang tendangan bebas itu. Saat itu saya berpikir sepuluh detik apakah saya harus membuat sedikit kekacauan atau berdiri di tengah.”

“Lalu aku melihat Wijndal berdiri di sana dan aku langsung menendangnya,” lanjut Vaessen. “Kemudian terjadi keributan dan mereka jadi kacau balau. Aku mendapat kartu kuning, jadi aku tetap diskors (kartu kuning kelima, red.) dan aku masih berdebat dengan Henderson.”

“Aku bilang padanya: ‘ini pasti masuk, lihat saja’. Lalu dia bilang aku seperti badut, aku menanggapi: ‘ya, benar’. Nah, akhirnya bola itu masuk, emosi meluap, dan setelah peluit akhir berbunyi, semuanya jadi kacau.”

Vaessen kini bisa melihatnya dengan sangat realistis. “Saya juga mengerti para pemain Ajax itu, karena saya memang sangat menyebalkan dalam pertandingan itu. Jadi mereka datang menagih ke saya. Saya juga tidak akan menghindar dari siapa pun. Klaassen menendang selangkangan saya, Brobbey memegang saya…”

“Saya menanggapi: ‘Kalian bukan juara sekarang, PSV yang akan jadi juara minggu depan’. Saya mengerti mereka, saya pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu asisten wasit itu juga datang dan memegang saya, setelah itu situasinya sedikit lepas kendali. Saya sama sekali tidak membenarkan hal itu. Tapi sekarang saya dicap sebagai anti-Ajax… Kami baru saja bermain melawan mereka di Volendam, seolah-olah saya yang membuat klub mereka bangkrut.”