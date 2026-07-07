Essam El-Shawali mengesampingkan Messi demi tim nasional Mesir

Komentator Tunisia, Essam Al-Shawali, mengabaikan pemain Argentina, Lionel Messi, setelah pemain tersebut memimpin timnas negaranya meraih kemenangan atas timnas Mesir di Piala Dunia 2026.

Messi mencetak satu gol dan memberikan satu assist untuk membawa Argentina bangkit dari ketertinggalan dan mengalahkan Mesir dengan skor 3-2, hari Selasa ini, di Stadion Atlanta, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Setelah pertandingan usai, Al-Shawali memposting pesan melalui akun pribadinya di platform “X”, di mana ia memuji penampilan timnas Mesir, tanpa menyebut nama Messi sama sekali, meskipun ia selalu mengungkapkan kekagumannya terhadap sang pemain.

Komentator asal Tunisia itu menulis: “Sebelum pertandingan, banyak yang memperkirakan Argentina akan lolos dengan mudah, namun timnas Mesir membalikkan semua prediksi dan menampilkan salah satu pertandingan terbaiknya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.”

Ia menjelaskan: “(Timnas Mesir) sempat unggul dua gol atas juara dunia, mendominasi pertandingan, dan membuat Argentina mengalami momen-momen tersulitnya di turnamen ini.”

Ia menambahkan: “Memang benar bahwa akhirnya mereka mengalami kekalahan yang menyakitkan dengan skor 3-2 setelah Argentina melakukan comeback dramatis di menit-menit terakhir, namun apa yang ditunjukkan oleh tim Firaun merupakan pelajaran tentang keberanian, disiplin, dan keyakinan akan kemampuan untuk bersaing dengan tim-tim besar dunia.”

Dia menyimpulkan: “Mesir tersingkir dari turnamen ini, tetapi mereka keluar dengan kepala tegak, setelah meraih rasa hormat dari semua pihak, dan membuktikan bahwa sepak bola Arab dan Afrika mampu berdiri sejajar dengan tim-tim terkuat di dunia.”