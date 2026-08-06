Feyenoord membidik nilai tetap sebesar 33 juta euro untuk Givairo Read, menurut ESPN. Direktur teknik Devy Rigaux tidak bersedia menurunkan tuntutan dan karena itu sudah melihat beberapa klub peminat mundur.

Menurut jurnalis Daniël Man, Feyenoord merasa tidak terlalu perlu menjual Read pada musim panas ini. Karena alasan itu, Nottingham Forest dan AS Roma mundur.

“Feyenoord benar-benar tegas. Mereka menolak paket total 29 juta euro untuk Read, yang terdiri dari 25 juta euro sebagai nilai tetap dan 4 juta euro dalam bentuk bonus,” kata Man dalam podcast Tekengeld.

Read sebenarnya ingin pindah ke Roma, tetapi klub Rotterdam itu membidik angka yang lebih tinggi. “Feyenoord menginginkan nilai tetap 33 juta euro. Apakah masih ada celah? Kesepakatan ini sekarang benar-benar tampak tidak akan terjadi. Rigaux teguh dan menginginkan minimal 33 juta euro. Sebenarnya bahkan terlihat dia sama sekali tidak ingin menjual. Read dipandang sebagai pemain penting.”

Di Feyenoord, Read masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029, sehingga klub tidak memperkirakan bek sayap berusia dua puluh tahun itu akan cepat kehilangan nilainya.

Bagaimanapun, Read bukan pemain yang akan memberontak. “Kami sudah berbicara dengan sumber di sekitar sang pemain. Tidak, Givairo adalah seorang gentleman.”

“Dia mencintai Feyenoord dan jelas tidak akan ngambek. Kami memperkirakan dia akan bermain melawan Sparta pada hari Minggu,” tutup Man.