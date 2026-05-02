ESPN mengungkap alasan sebenarnya di balik kartu kuning yang diterima pemain PSV, Perisic

Ivan Perisic tidak akan turun ke lapangan saat PSV menjamu Ajax pada Sabtu malam, namun ketidakhadirannya memicu perdebatan. Peter Bosz membantah adanya konflik dengan pemain Kroasia tersebut, yang tampaknya sengaja menerima kartu kuning dalam pertandingan sebelumnya melawan PEC Zwolle. Pelatih tersebut menekankan bahwa Perisic yang sedang menjalani skorsing akan 'hanya duduk di stadion' pada Sabtu ini, sementara Hugo Borst mengklaim mengetahui alasan sebenarnya di balik kartu kuning yang mencolok itu.

Laga tandang melawan Ajax juga memiliki makna khusus bagi Bosz sendiri. Pelatih ini akan duduk di bangku cadangan PSV untuk kali ke-100 dan dengan demikian mencapai tonggak sejarah pribadi. Ia sendiri memandang hal itu dengan sedikit relativitas.

“Saya tidak menyangka bisa bertahan selama ini,” kata Bosz kepada ESPN. Dengan senyum, ia merujuk pada karier kepelatihannya, di mana ia beberapa kali harus pergi lebih awal. “Saat memulainya, Anda tidak memikirkan hal itu, karena biasanya Anda dipecat sebagai pelatih.”

Situasi seputar Perisic menjadi sorotan utama pekan ini setelah ia mendapat kartu kuning melawan PEC Zwolle. Akibatnya, pemain senior tersebut diskors untuk pertandingan di Amsterdam. Bosz menyatakan pada konferensi pers PSV hari Jumat bahwa ia telah membahas insiden tersebut secara internal.

Menurut pelatih, tidak ada konflik. “Apa yang dibahas, tetap antara dia dan saya,” kata Bosz. Ia juga membantah rumor tentang ketidakhadiran: Perisic tetap hadir di Johan Cruijff ArenA dan tidak berangkat ke negara asalnya Kroasia, seperti yang disarankan sebelumnya pekan ini.

Dalam program De Eretribune di ESPN, Hugo Borst melaporkan pada Sabtu malam bahwa Perisic memang sengaja mengambil kartu tersebut, karena ia harus menjalani prosedur medis kecil dan karenanya pasti akan absen dalam laga melawan Ajax. Skorsing pun akan menguntungkan pemain berpengalaman tersebut.