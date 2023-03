Siapa Lebih Baik? Erling Haaland Atau Bukayo Saka - Ini Jawaban Eks Arsenal & Manchester City

Bacary Sagna memiliki penilaian tersendiri terhadap bomber Manchester City Erling Haaland dan bintang Arsenal Bukayo Saka.

Saka jadi tulang punggung Meriam London di musim ini

Tapi Haaland lebih cetak banyak gol

Sagna punya pendapat soal siapa yang lebih baik

APA YANG TERJADI? Eks Arsenal dan Manchester City Bacary Sagna memberikan tanggapannya soal siapa yang lebih baik di antara Erling Haaland dan Bukayo Saka. Sejauh ini, striker City itu telah mencetak 39 gol dalam 36 laga di berbagai ajang, tapi Sagna menilai bahwa tidak ada pemain lain yang memiliki dampak besar pada tim mana pun selain Saka buat Meriam London.

APA YANG DIKATAKAN: "Dia [Saka] adalah pemain terbaik Liga Primer musim ini. Saya tidak akan terkejut jika Erling Haaland dinobatkan sebagai PFA Player of the Year, tapi sampai sekarang saya tidak melihat pemain lain yang memiliki dampak lebih besar pada tim mereka selain Bukayo," ujar Sagna dilansir dari The Sun. "Banyak pemain di Arsenal pantas mendapat pujian besar karena mereka sangat solid tapi saya percaya peningkatan Bukayo, cara dia menyerang, cara dia menciptakan dan mencetak gol sangat penting bagi tim. Semoga dia bisa tetap fit."

GAMBARAN UMUM: Saka sejauh ini telah mengoleksi 11 gol dan sembilan assist dalam 37 laga di semua kompetisi, dan Sagna yakin kalau catatan itu masih bisa bertambah. Tetapi mantan pemain internasional Prancis tersebut lebih berharap agar sang winger bisa meningkat secara kualitas permainan, mengingat usianya yang masih muda.

"Dia masih sangat muda, dia akan meningkat, dia sudah menjadi pemain yang brilian dan saya percaya dia memiliki dampak terbesar di tim Arsenal saat ini. Untuk memiliki konsistensi itu di tiap pertandingan, itu benar-benar fantastis," ucap Sagna.

DALAM FOTO:

Getty Images

Getty Images

APA SELANJUTNYA? Arsenal dan City memiliki nasib berbeda di laga terakhir, dengan pasukan Mikel Arteta tersingkir dari Liga Europa di tangan Sporting CP sementara The Cityzens sukses melaju ke babak delapan besar Liga Champions usai menghajar RB Leipzig.