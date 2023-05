Erik Ten Hag, Tolong Setop Jadikan Wout Weghorst Bahan Eksperimen

Berperan sebagai no. 10, Weghorst dianggap tidak guna apa-apa untuk Setan Merah.

Weghorst gabung pada Januari

Baru bisa cetak dua gol

Ferdinand mengkritik striker asal Belanda itu

APA YANG TERJADI? Wout Weghorst mendapat kritik setelah gagal memberi kesan impresif sejak ia tiba di Old Trafford dengan sistem pinjaman.

Penyerang asal Belanda itu baru bisa mencatatkan dua gol dan tiga asis untuk Manchester United, dan Rio Ferdinand berpikir bahwa Weghorst kurang kreatif dan kemampuang untuk membuat permainan mengalir jika diberi peran sebagai no. 10.

APA YANG DIKATAKAN: "Menurut saya no. 10 Man Utd, no. 10 tim top tidak terlihat seperti Weghorst di mata saya," kata Ferdinand kepada BT Sport.

"Mari kita lihat dengan cara lain, jika saya [Jadon] Sancho, Bruno [Fernandes], [Alejandro] Garnacho, Martial dan saya duduk di sana menonton dia berbaris sebagai pemain nomor 10 di depan saya, jersey no. 10 berarti sesuatu yang lain, itu adalah pemain yang bisa berkreasi, punya tipu muslihat, bisa berada di antara garis dan setengah lingkaran dan membawa orang lain ke dalam permainan dalam hal itu dan mencetak gol. Dia tidak menawarkan semua itu hal-hal yang baru saja saya katakan di sana... Saya pikir permainan terbaiknya hari ini adalah tekel di kotaknya sendiri. Itu adalah no. 10 - bukan itu yang diketahui dilakukan oleh no. 10," kritik Ferdinand menambahkan.

GAMBARAN BESAR: Manchester United diperkirakan tidak akan mengontrak Weghorst secara permanen, yang berarti sang penyerang akan pergi pada akhir musim.

Namun, Erik Ten Hag selaku manajer Man United menegaskan bahwa dia ingin mendatangkan seorang pencetak gol sebelum musim baru dimulai.

Striker Tottenham Harry Kane, Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt dan Victor Osimhen dari Napoli semuanya dianggap menjadi target jelang jendela musim panas.