Erik ten Hag tampaknya berhasil mengalahkan PSV dengan langkah jenius

Ruud Nijstad dan FC Twente semakin mendekati kesepakatan mengenai kontrak baru, yang memungkinkan pemain berbakat tersebut memperpanjang kontraknya di Enschede hingga pertengahan 2030. Kabar tersebut diungkapkan oleh Mounir Boualin.

Menyusul laporan dari jurnalis transfer yang sedang naik daun tersebut, Voetbal International mengonfirmasi bahwa direktur teknis Erik ten Hag berkomitmen penuh: Nijstad harus tetap bertahan di Twente.

Saat ini, bek berusia delapan belas tahun tersebut memiliki kontrak yang akan berakhir, sehingga PSV berharap dapat membujuknya untuk pindah.

Twente juga dapat memperpanjang kontrak Nijstad untuk meningkatkan nilai pasarnya. Namun, jika ia benar-benar memperpanjang kontraknya selama empat musim, bukan tidak mungkin bahwa talenta top ini akan bertahan lebih lama.

Awal tahun ini, Nijstad menarik minat klub-klub top Eropa. Sumber-sumber dari Jerman dan Spanyol mengonfirmasi bahwa ia diminati oleh, antara lain, Bayern München, Borussia Dortmund, dan FC Barcelona.

Pada hari Kamis, VI mengabarkan bahwa selain PSV, Eintracht Frankfurt juga secara konkret tertarik pada Nijstad. Namun, tampaknya ia ingin tetap tinggal di Belanda.

Menurut Transfermarkt, Nijstad memiliki nilai pasar sebesar 10 juta euro. Hingga saat ini, ia baru bermain dalam 24 pertandingan di tim utama Twente.