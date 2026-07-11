Erik ten Hag sedang serius mencari-cari di Feyenoord

Ramiz Zerrouki telah kembali ke Feyenoord, meskipun masih menjadi pertanyaan apakah Giovanni van Bronckhorst akan memberinya kesempatan bermain. Sementara itu, gelandang tersebut diiming-imingi kemungkinan kembali ke FC Twente.

“Kami sangat menginginkannya,” ungkap direktur teknis Erik ten Hag dalam wawancara dengan RTV Oost. “Pada akhirnya, dia juga harus benar-benar menginginkannya. Kami juga memang sedang mencari alternatif. Jika pada akhirnya dia tidak bisa atau tidak akan datang, maka kami akan membutuhkan beberapa pemain untuk posisi tersebut.”

Zerrouki masih terikat kontrak selama satu tahun lagi dengan Feyenoord. Namun, masa depannya tampaknya akan berlanjut di tempat lain, karena pihak Feyenoord ingin menjualnya. Dengan cara itu, klub masih bisa mendapatkan dana transfer dari pemain gelandang tersebut.

Pemain timnas Aljazair ini terlihat beberapa hari lalu bersama agennya di Hotel Van der Valk di Enschede. Namun, tidak ada perwakilan dari FC Twente yang hadir di sana.

Zerrouki menjalani pendidikan akademi FC Twente sejak 2016 dan pada 2023 direkrut oleh Feyenoord dengan biaya tujuh juta euro. Petualangannya di De Kuip tidak berjalan sukses, yang kemudian dilanjutkan dengan masa peminjaman di De Grolsch Veste.

Zerrouki, yang sangat diinginkan oleh FC Twente, telah mencatatkan 65 pertandingan dengan seragam Feyenoord. Dalam rentetan pertandingan tersebut, gelandang ini mencetak dua gol dan satu assist.

Zerrouki turut berpartisipasi di Piala Dunia sebagai pemain timnas Aljazair. Pemain Feyenoord ini tidak memiliki posisi tetap dan bersama timnasnya tersingkir di babak 16 besar oleh Swiss (2-0).