Erik ten Hag diserang karena pernyataannya tentang Sam Lammers

Erik ten Hag disorot pada Rabu di De Voetbalkantine milik ESPN. Direktur teknik FC Twente dinilai seharusnya menangani kepergian Sam Lammers dengan lebih baik.

Lammers pada Rabu meninggalkan Twente untuk PSV, yang membayar dua juta euro untuk penyerang tersebut. ''Kami senang dengan cara kami melakukannya,'' ujar Ten Hag dalam respons singkat kepada ESPN.

''Kami konsisten dan memberikan kejelasan yang sangat baik, sehingga semua orang tahu posisi mereka. Dengan begitu, semua orang juga bisa membuat pilihannya. Kami punya dua striker yang sangat bagus,'' kata Ten Hag, merujuk kepada Wout Weghorst dan Lucas Vennegoor of Hesselink.

Pengamat klub René Wegelaar meragukan kejelasan yang disebutkan Ten Hag. ''Lammers berada di jalan buntu. Pada Mei dia sudah menyatakan bahwa dia tidak akan memperpanjang kontrak. Saat dia tahu Weghorst datang, dia berpikir: saya pergi dari sini. Tapi kemudian Twente tentu saja tidak memainkan ini dengan elegan.''

''Mereka seharusnya mengatakan: kami akan menjualmu pada musim panas. Kamu akan bermain terus sejak menit pertama. Weghorst datang belakangan dan kemudian menjadi nomor satu. Tapi kami akan menjualmu dengan rapi lewat pintu depan. Itu yang terbaik untuk semua pihak. Tapi mereka memang telah memperlakukan Lammers seenaknya. Itu tidak berjalan dengan baik,'' nilai Wegelaar.

Presenter Wouter Bouwman merujuk pada pernyataan Ten Hag soal kejelasan dan tindakan yang rapi terhadap Lammers. Namun, Wegelaar tidak menghiraukan hal itu.

''Saya mendengar cerita yang berbeda dari orang-orang terdekat. Itu tidak begitu jelas. Lammers sudah menyatakan bahwa dia tidak akan memperpanjang kontrak. Twente sangat ingin menjualnya, karena Weghorst datang. Dan dia tidak akan pernah bisa menang bersaing dari situ,'' demikian kata pengamat Twente itu.