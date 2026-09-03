Erik ten Hag dikritik karena pernyataannya tentang Sam Lammers

Erik ten Hag dikritik pada Rabu di De Voetbalkantine milik ESPN. Direktur teknik FC Twente dinilai seharusnya menangani kepergian Sam Lammers dengan lebih baik.

Lammers pada Rabu meninggalkan Twente untuk bergabung dengan PSV, yang membayar dua juta euro untuk sang penyerang. ''Kami senang dengan cara kami melakukannya,'' kata Ten Hag dalam tanggapan singkat kepada ESPN.

''Kami konsisten dan memberikan kejelasan yang sangat baik, sehingga semua orang tahu posisi mereka. Dengan begitu, semua orang juga bisa membuat pilihan masing-masing. Kami punya dua striker yang sangat bagus,'' ujar Ten Hag, merujuk kepada Wout Weghorst dan Lucas Vennegoor of Hesselink.

Pengamat klub René Wegelaar meragukan kejelasan yang disebut Ten Hag. ''Lammers berada di jalan buntu. Pada Mei dia sudah menyampaikan bahwa dia tidak akan memperpanjang kontrak. Ketika dia tahu Weghorst datang, dia berpikir: saya akan pergi dari sini. Tapi kemudian Twente tentu tidak memainkan situasinya dengan elegan.''

''Mereka seharusnya mengatakan: kami akan menjualmu pada musim panas. Kamu akan memainkan semuanya sejak menit pertama. Weghorst datang belakangan dan kemudian menjadi nomor satu. Tapi kami akan menjualmu dengan baik-baik lewat pintu depan. Itu yang terbaik untuk semua pihak. Tapi mereka memang memperlakukan Lammers dengan semena-mena. Itu tidak berjalan dengan baik,'' nilai Wegelaar.

Presenter Wouter Bouwman merujuk pada pernyataan Ten Hag soal kejelasan dan cara yang rapi terhadap Lammers. Namun, Wegelaar tidak menghiraukan hal itu.

''Saya mendengar cerita lain dari orang-orang dekat. Situasinya tidak sejelas itu. Lammers sudah menyatakan bahwa dia tidak akan memperpanjang kontrak. Twente sangat ingin menjualnya, karena Weghorst datang. Dan dia takkan pernah bisa memenangi persaingan itu,'' kata pengamat Twente tersebut.