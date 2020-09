Eric Dier Teken Kontrak Baru Di Tottenham Hotspur Karena Jose Mourinho

Dier meneken kontrak baru yang membuat dirinya akan bertahan di Spurs hingga Juni 2024.

Bintang Hotspur eric Dier menyatakan, motivasi terbesar bagi dirinya untuk meneken kontrak baru adalah karena faktor manajer Jose Mourinho.

Dier, yang bergabung ke Tottenham dari CP pada 2014, meneken perpanjangan masa pengabdian pada Juli yang membuat dirinya akan bertahan di klub asal London itu hingga Juni 2024.

Pemain asal Inggris berusia 26 tahun itu tampak "bersemangat" untuk terus bermain bersama Spurs karena hubungannya yang baik dengan Mourinho.

Dier menganggap pelatih asal itu bersedia memberikan jalan bagi dirinya untuk berkembang dengan cara yang dia yakini sebagai yang terbaik.

"Saya memiliki masalah kesehatan di awal musim [2019/20] yang saya rahasiakan dan saya harus menjalani sedikit operasi, jadi saya melewatkan pramusim. Jadi, itu jelas berdampak besar," ujar Dier kepada GQ ketika ditanya kenapa ia yakin untuk tetap bertahan, meski dia tidak tampil sesering yang dinginkan.

"Saya berbicara dengan [Mauricio] Pochettino saat itu, karena selama bertahun-tahun kami telah membicarakan tentang saya bermain sebagai bek tengah, dan di sanalah saya bertahap pindah. Dan, kami melakukan pembicaraan yang sangat bagus: Saya berkata, 'Menurut saya, ini adalah posisi terbaik saya, saya pikir saya bisa berkembang menjadi sesuatu yang sangat bagus di sana. Tapi harus sekarang, kalau tidak, saya pikir saya harus mencari solusi yang lain."

"Kami berbicara sekitar dua jam dan dia sangat senang saya datang kepadanya dan saya telah membuat keputusan itu dalam pikiran saya sendiri. Ia berkata: 'Oke, Anda melewatkan pramusim, jadi Anda akan mendapatkannya sekarang, jangan khawatir jika Anda tidak bermain selama beberapa bulan, kami akan membuat Anda secara fisik di tempat yang tepat'."

"Saya benar-benar tenang dengan situasinya. Dan, beberapa pertandingan sebelum dia pergi, saya bermain sebagai bek tengah."

"Jadi, ketika manajer baru masuk, saya memulai dialog itu lagi dengan Mourinho. Bagi saya, itu adalah bagian terbesar dari keinginan untuk bertahan di Tottenham dan meneken kontrak baru--itu murni sepakbola."

"Saya sangat senang Mourinho memberi saya kesempatan untuk bermain sebagai bek tengah lagi dan membuktikan diri saya di sana. Saya sangat senang."

Dier mengaku belum berencana menonton film dokumenter Amazon 'All or Nothing' dalam waktu dekat ini.

"Saya belum menontonnya," ujar Dier lagi.

"Saya sebenarnya berbicara dengan [pemain bola basket] Steve Kerr beberapa hari yang lalu tentang hal itu, karena jelas dia ada di The Last Dance [dokumenter Netflix tentang pemecahan rekor musim Chicago Bulls]."

