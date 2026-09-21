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Sydney Jordan
Diterjemahkan oleh

Eredivisie membuat Xavi terkesan: "Itu level Liga Champions"

Netherlands
X. Hernandez
Eredivisie

Xavi Hernández menilai level VriendenLoterij Eredivisie. Dalam sesi pers ketika ia menjelaskan skuad pertamanya untuk timnas Belanda, ia menceritakan pengalamannya di stadion-stadion Belanda.

Pelatih timnas itu pada awal September sempat menyaksikan Ajax melawan PSV (1-3). Minggu lalu, ia hadir di De Kuip, tempat ia melihat Feyenoord menang 5-0 atas FC Utrecht.

Saat Xavi ditanya soal temuannya mengenai level kompetisi Belanda, ia berkata: "Eredivisie berada di level yang tinggi."

"Pada Minggu saya menonton Feyenoord-FC Utrecht dan sebelumnya, misalnya, Ajax-PSV di Johan Cruijff ArenA. Menurut saya, itu berada di level Liga Champions. Itu pertandingan yang bagus, dengan intensitas tinggi dari kedua tim."

"Eredivisie tentu punya level yang bagus, tetapi itu tergantung pada klubnya. Klub-klub besar punya level yang bagus, pemain-pemain bagus, dan talenta-talenta bagus. Kami harus terus mengawasi mereka," ujar Xavi.

Jika Ronald Koeman dengan tegas menutup pintu bagi pemain yang misalnya bermain di Saudi Pro League, hal itu tidak menjadi masalah bagi pelatih timnas yang baru. "Preferensi saya adalah melihat dan berbicara dengan pemainnya."

"Intensitas permainan si pemain, ritme, kapasitas, ambisi, gairah, dan apa yang ia tunjukkan di lapangan adalah yang paling penting bagi saya. Saya suka memeriksa individunya, karena klubnya tidak menarik bagi saya, sebab setiap tim memainkan sistem yang berbeda," tutup pelatih asal Spanyol itu.

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