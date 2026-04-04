"Era Pasca-Bastoni" Membangkitkan Optimisme Barcelona di Bursa Transfer

Barcelona sedang optimis untuk bisa mendatangkan bek Inter Milan asal Italia, Alessandro Bastoni, pada bursa transfer musim panas mendatang.

Menurut surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport", Inter Milan telah mulai membahas "era pasca-Bastoni" dengan mengusulkan nama-nama alternatif sebagai penggantinya, sementara pemain tersebut menjadi target utama manajemen Barcelona untuk memperkuat lini pertahanannya.



Laporan tersebut menyebutkan bahwa status olahraga dan sosial yang dimiliki Bastoni di Italia telah menurun drastis belakangan ini, akibat dua insiden yang memicu gelombang kritik terhadapnya; yang pertama terjadi pada pertengahan Februari lalu ketika ia menyebabkan pemain Juventus, Pierre Kalulu, diusir dari lapangan, dan yang kedua setelah ia mendapat kartu merah dalam pertandingan play-off Piala Dunia antara Italia dan Bosnia, hal yang dianggap oleh sebagian besar suporter sebagai penyebab utama absennya "Azzurri" dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa status Bastoni di Inter Milan telah berubah dari "tak tersentuh" menjadi "dijual", dengan Barcelona muncul sebagai tujuan favorit dan potensial bagi sang pemain.

Surat kabar Italia tersebut mengatakan bahwa pembicaraan tentang "era pasca-Bastoni" mengisyaratkan kepergiannya yang semakin dekat, namun hal itu tidak berarti pemain tersebut pasti akan pindah ke Barcelona, mengingat ada klub-klub non-Italia lain yang mengamati situasi ini. Namun, Barcelona tetap menjadi klub yang paling tertarik untuk merekrutnya sejak lama, jauh sebelum krisis yang dialaminya saat ini.

Pihak manajemen Inter tidak berniat melepas Bastoni dengan mudah, setelah menolak tawaran pertama Barcelona sebesar 45 juta euro, sementara Inter meminta setidaknya 60 juta euro untuk melepas salah satu pilar pertahanannya.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona tidak berencana menyerah dalam negosiasi ini, dan akan terus menekan Inter untuk menurunkan harga bek asal Italia tersebut.



