Era Modern Persib Bandung: Jadi 'Rumah Baru' Untuk Penggawa Timnas Indonesia

"Siapa yang sangka Eliano [Reijnders] dan Thom Haye bisa bergabung ke Liga Indonesia dan datangnya ke Persib Bandung, lagi? Keren banget." ucap Ketua Umum Viking Persib Club Tobias Ginanjar kepada GOAL.

"Iya kan selama ini banyak muncul pertanyaan ya: 'Kenapa tim yang juara liga tapi pemain-pemainnya minim di panggil timnas?' Dua kali juara liga tapi pemainnya jarang dipanggil Timnas. Nah, sekarang dijawab, kalau pemain Persib tidak dipanggil Timnas, pemain Timnas-nya yang dipanggil Persib."

Memang, selama bursa transfer awal musim 2025/26 Maung Bandung melakukan gebrakan besar. Mendatangkan sejumlah bintang sepakbola Indonesia dan pemain-pemain asing top dalam upaya untuk meraih gelar liga ketiga secara berturut-turut.

Mulai dari Saddil Ramdani, Alfreanda Dewangga, Hamra Hehanusa hingga Federico Barba, Andrew Jung, Uilliam Barros dan Ramon Tanque menjadi beberapa nama yang diboyong Maung Bandung.

Tetapi, sorotan jelas tertuju pada dua bintang Timnas Indonesia Eliano Reijnders dan Thom Haye. Eliano didatangkan dari PEC Zwolle, sementara Haye direkrut dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Almere City berakhir Juli lalu.

Persib Bandung

Dari Eropa ke Bandung: Jadi Dorongan Atau Tekanan?

Persib tampaknya langsung merasakan dampak positif dari kehadiran dua bintang Skuad Garuda tersebut. Eliano telah tampil dalam sepuluh pertandingan untuk Maung Bandung di semua kompetisi, dan keahliannya bermain di berbagai posisi membuat pelatih Bojan Hodak terus mengandalkannya, khususnya di posisi bek kiri. Sementara itu, Haye menambah kestabilan di lini tengah Persib. Delapan pertandingan telah ia mainkan untuk Pangeran Biru di berbagai ajang musim ini.

Ditanya soal kehidupan barunya di Persib, Eliano menjelaskan kepada GOAL : "Hal positifnya adalah karena saya masih muda, saya bisa bermain di banyak pertandingan, saya suka liga ini dan saya berharap bisa juara tahun ini."

"Manurut saya untuk pelatih, itu sempurna. Saya bisa bermain di mana saja, [tapi] saya lebih suka di nomor 10. Karena kami bagus di lini tengah dengan Lucho [

Luciano Guaycochea] dan Marc [Klok]. Lalu Thom masuk, juga sangat bagus. Tapi ya, kalau pelatih membutuhkan saya di posisi lain, saya akan berikan segalanya dan tampil maksimal.

Alvino Hanafi

Sementara itu, Beckham Putra menegaskan bahwa kehadiran bintang-bintang baru di Persib justru tidak membuatnya merasa tertekan, tetapi menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas bermainnya dengan menyerap ilmu-ilmu dari para pemain yang pernah berkarier di Eropa tersebut.

"Sebenarnya saya tidak menyangka karena last minute, sebelum tutup jendela transfer awal musim. Ini jadi tambahan skuad yang bagus buat tim kita untuk mengarungi dua kompetisi," kata Beckham kepada GOAL. "Ya, tentunya saya harap bisa membantu Persib lebih bagus. Karena saya pikir mereka adalah pemain-pemain yang berkualitas dan semoga bisa membantu Persib di Super League atau pun di kompetisi Asia."

"Saya sering berbicara sama Eliano, sama Thom. Mereka bertanya juga bagaimana di Persib, bagaimana kualitas bermain di Persib, chemistri-nya seperti apa. Jadi saya pikir tidak sulit karena saya juga selalu berkomunikasi dengan mereka untuk bisa meningkatkan saya juga. Saya banyak belajar dari mereka karena mereka bermain di Eropa, jadi saya harus bisa step up juga karena saya pikir saya juga harus lebih berkembang juga, jangan hanya di sini saja dan semoga saya ada kesempatan ke depan untuk main di luar."