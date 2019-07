melengkapi trio seragam tempur mereka untuk mengarungi Liga Primer Inggris musim 2019/20.

Terbaru, West Ham resmi meluncurkan kostum ketiga. Dua pemain The Hammers, Declan Rice dan Manuel Lanzini, berpose dengan jersey yang didominasi warna biru navy tersebut.

Sentuhan warna ungu menghiasi jersey pada bagian kerah dan bahu menjadikan kostum ini terkesan simpel namun tetap elegan.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Our 2019/20 Third Kit is out now! 🔥⚒



To be worn for the first time in today's #PLAsiaTrophy match against ... 😍 pic.twitter.com/JV5gp4dizM